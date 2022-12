Města v kraji zažívají boom sdílených kol, zájem o půjčování je rekordní

Dokonce ještě o kousek lepším výsledkem se chlubí Opava. Fenomén půjčovacích bicyklů ale boduje napříč krajem. „Sezona sdílených kol letos trhala rekordy,“ konstatovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Každý obyvatel Krnova si totiž letos půjčil kolo v průměru 2,2krát. Ve dvaatřiceti stanicích tam měli lidé k dispozici stovku kol a za devět měsíců uskutečnili více než 50 tisíc výpůjček. To je ve srovnání s loňskem a necelými 30 tisíci výpůjčkami obrovský nárůst.

Doslova o boomu může hovořit Opava, jež se z 35,5 tisíce výpůjček v roce 2020 přes loňských zhruba 92 tisíc vyšvihla až na letošních 143,7 tisíce výpůjček. Každý Opavan tak v průměru jel na sdíleném kole 2,5krát. „V provozu bylo sto kol a 49 stanic,“ upřesnil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Bicykly na výpůjčku si ale oblíbili lidé z celého kraje. Podle srovnání společnosti Nextbike si v Havířově letos půjčil každý tamní občan včetně kojenců kolo 1,9krát, ve Frýdku-Místku 1,6krát.

Ostrava, kde jsou kola k dispozici celoročně, letos za prvních jedenáct měsíců eviduje přes půl milionu výpůjček a na každého obyvatele připadá zhruba 1,8 výpůjčky.

„Zájem o půjčování kol v Ostravě je opravdu velký. Zatímco v prvním roce používalo bikesharing šestnáct tisíc uživatelů a ujeli za rok přes 130 tisíc kilometrů, postupně jejich počet vystoupal na více než sedmdesát tisíc registrovaných uživatelů, kteří jsou schopni za rok ujet skoro 900 tisíc kilometrů,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová s tím, že službu má město od roku 2018.

Ostrava má rekordmana

Lidé po Ostravě jezdí na více než tisícovce kol, která mohou vyzvednout a vrátit ve více než 350 stanicích.

Ostrava letos na jaře dokonce ocenila rekordmana – nejaktivnější uživatel Dominik Koutný si loni kolo v Ostravě půjčil 1 068krát, tedy každý den včetně svátků a zimního období zhruba třikrát. Což je ostravský, ale i český rekord. „Pohyb byl pro mě vždy velmi důležitý. Po šesti letech života v Nizozemsku, kde na kole jezdí prakticky všechny generace každý den, si na tento způsob dopravy zvyknete také,“ objasnil svůj pozitivní vztah k takzvanému bikesharingu.

V Havířově, kde služba funguje od dubna do listopadu, si lidé letos jedno kolo každý den půjčili třikrát. „Máme 59 stanovišť a 200 kol. Zájem stoupá,“ potvrdila mluvčí havířovské radnice Rosalie Seidl Pokorná.

Tentýž trend hlásí i Hlučín, kde si lidé mohou půjčit kolo od ledna do prosince. Za loňský rok město hlásí zhruba 6 tisíc výpůjček. Letos kompletní čísla vzhledem k neukončené sezoně ještě nemá, už teď ale ví, že to je mnohem lepší. „Od března do konce října letošního roku bylo prozatím uskutečněno 10 380 výpůjček kol,“ upřesnila Kateřina Konečná z Městského úřadu Hlučín.

A kde se lidé nejčastěji na vypůjčených kolech pohybují? V Ostravě si bicykl nejvíce půjčují v Porubě a Moravské Ostravě a Přívozu s tím, že nejvyužívanější stanicí je Forum Nová Karolina. V Havířově kola nejčastěji křižují část Město, v Opavě centrum města s nejvyužívanější stanicí u východního nádraží, v Hlučíně Rovniny a v Krnově je nejvyužívanější stanicí ta u cukrárny v Opavské ulici. Nejčastěji lidé na kolech jezdí v pátek odpoledne.

Ve všech městech se s koly počítá i dál, nová sezona bikesharingu v kraji – s výjimkou Ostravy, jež má službu celoročně – začne na jaře.