Kriminalita v Ostravě výrazně klesla, pomoci mají i kamery ve všech vozech MHD

„Jedním z hlavních úkolů, který nás čeká, je vybavit kamerami také všechny vozy městské hromadné dopravy,“ předeslal primátor.

Některé vozy již dnes kamery mají a jen za loňský rok si podle mluvčí dopravního podniku Terezy Šnoblové vyžádali policisté více než tisíc nahrávek, které jim následně sloužily k zmapování trestného jednání v dopravních prostředcích a k usvědčení případných pachatelů.

V téměř 600 tramvajích, autobusech a trolejbusech je aktuálně instalováno na tisíc kamer v hodnotě 22 milionů korun. „Jejich postupná instalace by měla být dokončena na jaře,“ potvrdila Šnoblová.

K pocitu bezpečí v Ostravě přispívají i městští strážníci, hasiči a zdravotníci, jejichž činnost je vzájemně propojena prostřednictvím integrovaného záchranného systému.

Konkrétně hasiči vyjeli loni jen na území Ostravy k 8 588 případům, z toho bylo 5 320 případů urgentních, zbývající pak technického charakteru, jako je likvidace bodavého hmyzu nebo otvírání zabouchnutých vchodových dveří.

„Je to nejvíce výjezdů nejen v celém kraji, ale pokud bychom se podívali na republiku, vyjeli jsme k zásahům v Ostravě vícekrát než hasiči v celém kraji Zlínském, Karlovarském či Libereckém," srovnal náměstek hasičského záchranného sboru kraje Jiří Němčík s tím, že na území Ostravy se o požární bezpečnost stará třicet tři jednotek požární ochrany, z nichž dvaadvacet provozují dobrovolní hasiči.

Záchranáři ošetřili 98 pacientů denně

Týmy zdravotní záchranné služby kraje pak vyjížděly loni v Ostravě k více než 40 tisícům událostí, při nichž ošetřili 36 500 pacientů, což je v průměru 98 lidí denně. „Většinou se jedná o nemocné, kterým se akutně zhoršil zdravotní stav,“ uvedl mluvčí krajských zdravotníků Lukáš Humpl.

Počty výjezdů k nemocným by podle něj mohly být nižší. „Každý by si měl zvážit, zda je jeho tísňové volání nezbytné,“ řekl Humpl. „Obecně se zdá, že klesá schopnost populace poradit si s méně závažnými problémy, a to hlavně ve městě. Tam, kde je horší dostupnost zdravotní péče, si lidé umějí poradit sami, zatímco městský člověk víc spoléhá na nás. Stává se i to, že lidé nejdou ke svému lékaři a počkají, až se ordinace zavřou. A pak volají nás, někdy zbytečně.“