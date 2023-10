Obyvatelé Vidnavy v referendu odmítli těžbu kaolinu, zřejmě ji ale nezastaví

Proti těžbě hlasovalo 361 lidí, pro jich bylo 94, žádnou odpověď neoznačili dva lidé. Možnosti města, jak těžbě zabránit, jsou ale velmi omezené.

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s těžbou kaolinu na katastrálním území města.

„Referendum dopadlo tak, jak jsme všichni očekávali, drtivá většina je proti těžbě. Na druhou stranu si myslím, že účast mohla být vyšší,“ zhodnotil starosta Rostislav Kačora (Volba pro Vidnavu). Výsledkem referenda a dalším postupem se bude zabývat zastupitelstvo, které se sejde v prosinci.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Podnětem k vyhlášení referenda, které poté schválili zastupitelé, byla mimo jiné petice se stovkami podpisů. Lidé poukazovali na to, že se s těžbou může v oblasti zvýšit provoz, prašnost a hlučnost, obávali se devastace přírody.

Kačora už dříve řekl, že referendum se zamítavým stanoviskem může ovlivnit pouze záměr firmy v katastru obce. V sousední Staré Červené Vodě, kde leží větší část těžebního ložiska, referendum nechystají.

V katastru Vidnavy je jen část zamýšleného dobývacího prostoru a má přes něj vést pásový dopravník k přepravě suroviny. K místu, kde se bude těžit, má však Vidnava nejblíže.

„Máme na stole změnu územního plánu, kde je dobývací prostor na našem katastru vyznačen a měl by být změnou plánu novelizován, záležet tedy bude na výsledku referenda. Jde však o 25 až 30 procent z celkové plochy těžby, zbytek je na sousedním katastru Staré Červené Vody a tam tomu už nijak zabránit nemůžeme,“ uvedl dříve Kačora.

Sousední obec se výsledkem neplánuje řídit

Ve Staré Červené Vodě podobné referendum nechystají, důvodem je také to, že dobývací prostor je od obce vzdálen několik kilometrů.

„Ta vzdálenost je taková, že prach ani hluk nás obtěžovat nebude. Je to sice na našem katastru, ale je to schované již za kopcem, je to blíže k Vidnavě,“ nastínil před časem starosta Pavel Danilko (Tady jsme doma).

Minulý týden uvedl, že se obec výsledkem vidnavského referenda nijak neplánuje řídit.

„Rozhodně to pro nás nebude žádné vodítko, jak se máme zachovat. I v případě, že referendum vyjde proti projektu, my protestovat nebudeme a chceme pokračovat v jednáních jako dosud. Zatím se tady žádní odpůrci neobjevili a zastupitelstvo rovněž s projektem souhlasí,“ shrnul Danilko.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že z posudků vyplynulo, že žádné vlivy těžebních plánů na životní prostředí nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé a zásah do přírody se dá sanací napravit. Společnosti Vidnavský kaolin proto resort letos v srpnu udělil souhlasné stanovisko.

Vidnavské ložisko patří k největším a nejdéle známým moravským zásobám kaolinu. Podle záměru společnosti se s těžbou počítá po dobu dvaceti let. Samotná hornická činnost se dotkne plochy o rozloze 22,8 hektaru.

Suroviny budou poté dopraveny pomocí pásového dopravníku do prostoru bývalé šamotárny v katastru Velké Kraše a odtud transportovány vlakem. Roční kapacita těžby počítá se 460 tisíci tunami suroviny, vyplývá z posudku ministerstva.