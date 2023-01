Koalice v Přerově přihrává placené posty svým lidem, kritizuje vedení opozice

Zejména pak v prvním případě, kde radnice rozdělením funkce ředitele a jednatele vytvořila novou pozici pro exprimátora.

„Nejvíc zarážející jsou technické služby. Dnes už bývalý jednatel Bohumír Střelec na této pozici působil dlouhodobě a myslíme si, že dobře. Je proto zvláštní, že se vytváří nová pozice, aby se uvolnila pozice jednatele,“ shrnul za přerovské Piráty Jaromír Horký.

Nová funkce není velkým přínosem ani podle přerovské SPD. „Nemyslím si, že by byla natolik zásadní pro zlepšení práce technických služeb,“ uvedl předseda přerovské SPD Dan Chromec.

Předchůdci pracovali dobře, upozorňují Piráti

Podezřelé je podle Horkého i to, že se změny odehrály po komunálních volbách.

„Zarážející je, že práce jednatele sportovišť není povolání na plný úvazek. Pan Kouba tak může dál učit na místním gymnáziu,“ pokračoval Horký.

Podotkl, že Hýzl také vedl sportoviště dobře. Opakovala se tak stejná situace jako v případě technických služeb. Podle předsedy přerovské SPD Chromce koalice využívá své síly ve vedení města.

„Je jasné, že je potřeba se postarat o bývalého primátora. Vycházel bych ale z toho, že volby dopadly, jak dopadly, vznikla koalice, jaká vznikla, a využívá toho, že má absolutní většinu a v podstatě si prosadí, co bude chtít,“ prohlásil Chromec.

„Pokud bychom měli kritiku, tak na základě toho, že tito lidé své funkce nezvládají a není to ku prospěchu Přerova. Čas ukáže, jestli se funkce městu vyplatila, nebo nevyplatila, jde to za panem primátorem a vedením města,“ předeslal Chromec.

Co je a není trafika

Petr Kouba argumentoval, že jako trafika se obvykle označuje funkce uměle vytvořená kvůli finančnímu uspokojení odcházejících politiků, což se v případě přerovských sportovišť nestalo.

„Funkci jednatele v předchozím období zastával zastupitel a radní Jaroslav Hýzl, tudíž je tvrzení o trafice lživé. Zastupitelem už není, valná hromada na svém zasedání jmenovala do funkce mě. Dlouhodobě se věnuju problematice sportu v Přerově a v minulém volebním období jsem měl sport v gesci coby náměstek primátora,“ upozornil Kouba.

Podle něho vyjádření opozice ovlivnila frustrace z vlastního neúspěchu ve volbách.

Podle Petra Měřínského je zase běžné a přirozené, že v městských firmách figurují politici.

„Ministerstva jsou plná náměstků a poradců, jejichž rozhodující kvalifikací je, že jsou to bývalí pirátští poslanci,“ podotkl s tím, že opozice moralizuje a vytváří tak pochybné divadlo pro voliče.

Jeho nástupce ve funkci primátora Petr Vrána (ANO) také nevidí v nových postech žádný problém. „Konkrétní osoby nominuje valná hromada a jde o veřejnou informaci, která je dohledatelná v obchodním rejstříku nebo na stránkách dané společnosti,“ sdělil přerovský primátor.

„Odměny nadhodnotili. Asi aby lidé záviděli“

Piráti poukázali také na vysoké odměny pro nové funkcionáře. Měřínský si měl podle nich jako primátor přijít přibližně na 85 500 tisíc korun hrubého, nově coby jednatel a radní má brát zhruba 90 tisíc korun hrubého.

Odměna Kouby na pozici náměstka měla činit přibližně 75 tisíc korun, nově v roli jednatele a radního si má přijít na přibližně 88 tisíc korun hrubého.

Bývalý primátor označil výši odměny za nesmyslnou. Tyto údaje rozporoval také Kouba, přesnou výši odměn tak jako Měřínský nesdělil. „Piráti nemůžou vědět, jakou částku mám. Valná hromada mi ještě nepřiřkla smlouvu. Pokud vycházejí z toho, kolik bral pan Hýzl, i to je zcestné. I on se nad zveřejněnou částkou rozčiloval, tolik neměl. Piráti odměnu tedy významně nadhodnotili, aby asi lidé záviděli. To je cílem celé kampaně,“ reagoval Kouba.

Politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci nevidí ve výměně ve vedení městských společností problém, pokud má politik zkušenosti a je dobrý manažer.

„Bohužel na komunální úrovni tyto příspěvkové organizace a společnosti vlastněné obcí spíše slouží k odkládání politiků, nebo přímo pro takzvané koaliční budování, kdy těmito posty dokážete slepit celkem zajímavý koaliční slepenec stran,“ konstatoval Lysek.

Vystudovaný pedagog Petr Kouba učí zároveň na přerovském Gymnáziu Jakuba Škody, kde působí i jako školní metodik prevence. V minulém volebním období byl náměstkem primátora pro školství, sociální věci či prevenci. Působil i v komisi pro výchovu, vzdělání a sport.

Petr Měřínský byl v letech 2018 až 2022 primátorem Přerova, v předcházejícím volebním období působil na radnici jako první náměstek primátora.

Situace v Olomouci

V dalších městech kraje přerozdělování funkcí nevyvolalo takové rozpory. Například v Olomouci po volbách radnici opustily ODS a KDU-ČSL, které v koalici s ANO a hnutím spOLečně nahradilo hnutí ProOlomouc s Piráty. Výměnu ve vedení města neprovázelo žádné rozdělování funkcí „za zásluhy“.

Měsíc po volbách na svém jednání rada odvolala členy dozorčích rad akciových společností. Nové složení odpovídá zvyklostem. Na základě rozhodnutí radních z roku 2019 ostatně na chod městských firem dohlíží samospráva právě jen z dozorčích rad, politiky nahradili odborníci z daných oborů.

Změny se dotknou i společností, kde má město podíl. Ve Vodohospodářské společnosti Olomouc, kde má nad padesát procent, je zatím předsedkyní představenstva nově zvolená radní Miroslava Ferancová (ANO) a v představenstvu jsou zástupci mimokoaličních stran.

„Představenstvo by se měnilo až v rámci jednání řádné valné hromady, což znamená nejspíše někdy v červnu. Na koaliční radě jsme dřívější termín neprojednávali, nemá to opodstatnění,“ uvedl primátorův náměstek pro energetiku Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Naposledy tak byly v Olomouci hlasy kritizující přidělení politické trafiky slyšet na přelomu předloňského a loňského roku. Tehdy se ředitelem městských hřbitovů stal radní Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL). Radnici poté opustil, do komunálních voleb zůstal jen zastupitelem. Ačkoli prošel výběrovým řízením, kterého se spolu s ním účastnili dva bývalí ředitelé hřbitova, podle opozice působil celý proces netransparentně a právě jako trafika. Zastánci nového výběrového řízení s více zájemci ale neuspěli.