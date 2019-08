VIDEO: Skupina mladých zlodějů s dítětem vzala útokem oddělení drogerie

Čtveřice mladých lidí s jedním malým dítětem vyrazila do supermarketu ve Šternberku 7. července před devátou večer. Jak ukazuje kamerový záznam, šlo jim hlavně o to, naplnit co nejrychleji batohy a tašky co největším množstvím zboží. Poté se jim podařilo z obchodu zmizet.

Policisté nyní doufají, že jim veřejnost pomůže identitu zlodějů odhalit. „Hledané ženě vysoké kolem 165 centimetrů je mezi 20 a 25 lety, má delší tmavé vlasy svázané do culíku a pohybovala se s dvou až tříletým dítětem. Na sobě měla černé triko s krátkým rukávem, jehož spodní lem byl růžový, šedé legíny a letní boty stejné barvy. S sebou nesla kostkovaný batoh,“ popsala policejní mluvčí Irena Urbánková.

Zbylým třem zlodějům bylo podle ní kolem dvaceti let a všichni byli silnější postavy. První měl nakrátko střižené tmavé vlasy a na sobě modré kraťasy či ustřižené rifle. Dále pak černou mikinu nebo triko s dlouhým rukávem a červeným potiskem na zádech a hrudníku a také bílým nápisem Hard, bílé sportovní boty a kromě toho byl vybaven černou tašku přes rameno.

„Druhý z mladých mužů měl nakrátko ostříhané tmavé vlasy, na stranách hlavy vyholené. Oblečen byl do světle modrých riflí, bílého trika, riflové mikiny s šedými rukávy a kapucí a na nohou měl bílé sportovní boty. Přes rameno nesl černý batoh,“ doplnila Urbánková.

Poslední z trojice měl rovněž krátce ostříhané vlasy, dlouhé tmavé kalhoty a černé triko s rukávem s vyobrazenou tygří hlavou na hrudi. Přišel se světlou taškou.

„Lidé, kteří by kohokoliv ze skupiny poznali či měli jakoukoliv informaci, která by mohla pomoci k jejich dopadení nebo zjištění totožnosti, mohou policisty kontaktovat osobně na služebně v Obloukové ulici, na telefonním čísle 974 768 741, přes e-mail ol.oo.sternberk.stsl@pcr.cz nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ uzavřela Urbánková.