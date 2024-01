Řidič auta vezl spolujezdce na střeše, sám nadýchal přes půl promile

„Kdyby přitom chtěl, pohodlně by se vešel i do auta, místo tam ještě bylo. Jízda na střeše byla zřejmě zábavnější, ale o to nebezpečnější. Jeho jednání následně policisté vyřešili na místě uložením pokuty,“ nastínila jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Vzápětí se ovšem do problémů dostal i dvaadvacetiletý řidič. Při dechové zkoušce mu totiž přístroj naměřil 0,62 promile alkoholu a orientační test na drogy byl pozitivní na marihuanu.

„Mladému šoférovi, který se poté dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, proto policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz,“ uvedla Neubauerová.

V rámci kontrolní akce zaměřené primárně na řidiče pod vlivem alkoholu či drog a dodržování povolené rychlosti, jež se konala hlavně ve večerních a ranních hodinách, zastavili policisté během víkendu na Jesenicku téměř dvě stovky řidičů.

„Téměř třetina z nich se dopustila přestupku. Na místě jich policisté vyřídili 57 a uložili za ně pokuty v celkové výši 93 tisíc korun,“ shrnula policejní mluvčí s tím, že jediným přistiženým opilým šoférem byl výše zmíněný mladík.