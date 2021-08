Města i vesnice se snaží zpomalit dopravu, zón s třicítkou přibývá

Nejnovější „zóna 30“ vznikla v lokalitě, do níž spadají olomoucké ulice 1. máje, 8. května, Sokolská, Zámečnická, Hanáckého pluku, U Reálky, Jiřího z Poděbrad, nábřeží Přemyslovců a další. Zdaleka navíc nejde o poslední.

„Město plánuje postupně vytvoření zón 30, případně obytných zón, na všech komunikacích ve městě, které netvoří základní komunikační síť města, to znamená průjezdní úseky silnic I., II. a III. tříd a významných místních komunikací,“ přiblížil Martin Luňáček z odboru strategie a řízení z olomouckého magistrátu.

„V nejbližší době se plánuje další zóna v oblasti Tabulového vrchu, v ulicích Na Vozovce a Polívkova a v městských částech Droždín a Holice,“ dodal.

Bezpečnost nemotorizovaných účastníků silničního provozu je podle něj na prvním místě.

„Zóny se zavádí zejména z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a zklidnění dopravy v obytných částech města. Při případných kolizích se tak zásadně snižují důsledky střetů vozidla s chodcem či cyklistou,“ zdůvodnil Luňáček.

„V těchto zónách také často platí přednost zprava, což vede ke zvýšení pozornosti řidičů. A v neposlední řadě se snižuje také hluk a imise z dopravy,“ doplnil.

Bez dohledu se limit často moc nedodržuje

Kontrolu dodržování omezujících opatření má na starost policie, která v zónách měří rychlost.

„Měření provádíme převážně namátkově v rámci běžného výkonu služby, případně v průběhu dopravně-bezpečnostních akcí,“ vysvětlil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Ne všude ale hrozba postihu řidiče odradí. Třeba v obci Postřelmov na Šumpersku je zóna, kde se smí jezdit maximálně třicítkou, více než v polovině obce, ale tam, kde chybí zpomalovací práh, jako kdyby omezení neexistovalo.

„V některých místech jsou vyvýšené křižovatky nebo retardéry a jedině tam řidiči jedou pomalu. Ale když je delší rovný úsek, tak i přes to, že by se tam měla dávat přednost zprava, se omezení moc nedodržuje,“ uvedla Jaroslava Jeřábková, která má na v Postřelmově na starosti komunikace.

Obec má uzavřenou smlouvu s městskou policií ze Zábřehu, strážníci tam jsou ale jen dvě hodiny denně, kdy mají za úkol projet a projít celou obec.

„Že by stály hlídky a vyloženě kontrolovaly rychlost řidičů, to se určitě neděje,“ doplnila Jeřábková.

Nepřiměřená rychlost zabíjí, varuje BESIP

Ze statistik je podle ředitele služby dopravní policie Jiřího Zlého viditelné, že ke smrtelným a závažným následkům nehod u chodců dochází právě v obcích.

„Zavedením zón 30 můžeme tyto následky do značné míry eliminovat, je však nutné stanovená pravidla dodržovat. Na dodržování rychlostních limitů se dopravní policie bude i nadále zaměřovat,“ ubezpečil Zlý.

Nepřiměřená rychlost je totiž podle organizace BESIP, která se zabývá bezpečností silničního provozu, nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod, dlouhodobě může zhruba za čtyřicet procent z nich. A právě nepřiměřené rychlosti BESIP tento rok věnoval i kampaň, která radí: „Zpomal, dokud není skutečně pozdě.“

„Každý se někdy dostal do situace, kdy nestíhal, a snažil se ji vyřešit tím, že na to v autě šlápnul. Musíme si uvědomit, že to je zbytečný hazard. Že těch pár kilometrů navíc rozhodně za zvýšené riziko ani lidské životy nestojí. Ušetřené minuty se mohou ve vteřině změnit v katastrofu, které už nezabráníme,“ podotkl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.