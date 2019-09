Muže souzené kvůli požáru skladu textilu soud zprostil, měl málo důkazů

Zničení haly ohněm podle obžaloby naplánovali Radim Král a Mohamad Chaito, kterým tak hrozilo osm až patnáct let vězení.

Chaitovi kladla žalobkyně za vinu, že vymyslel plán zapálení, dopravu na místo i kudy se vyhnout bezpečnostním kamerám. Králova role byla požár založit pomocí motorové nafty v kanystru s hadicí od vysavače. Naftu by nalil do odvětrávacího ventilátoru, aby vše působilo jako technická závada. Za to mu Chaito podle spisu nabídl sto tisíc korun.

Soud je nyní zprostil obžaloby. „Rozhodli jsme tak proto, že jsme se ocitli v důkazní nouzi. Pořád je tu podezření, že se obžalovaní podíleli na přípravě zapálení skladu. Na druhou stranu ale existují jen nepřímé důkazy, které navíc netvoří uzavřený logický řetězec a objevují se v nich rozpory. Neměli jsme tedy jinou možnost,“ shrnul předseda senátu Aleš Vašků.

Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na zvážení odvolání.

„S rozsudkem souhlasíme. Důkazy byly pouze zprostředkované a mnohdy protichůdné. V tak závažné kauze není možné odsoudit člověka jen na základě povídaček a hospodských řečí,“ uvedl advokát Radima Krále David Pytola.

S požárem bojovala více než stovka hasičů i s těžkou technikou

K plamenům v hale sloužící ke skladování a třídění textilu, jejíž součástí byly také kancelářské prostory, vyrazili hasiči v sobotu 25. června 2016 krátce po půl jedné ráno.

Po příjezdu prvních jednotek se ukázalo, že požár už zcela zachvátil uskladněné balíky s textilem a u hašení se nakonec vystřídala více než stovka hasičů včetně těžké techniky ze záchranného útvaru v Hlučíně, která balíky rozhrabávala.

Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu až po téměř pěti hodinách a dalších několik hodin trvalo dohašování. Z budovy o ploše zhruba dvou tisíc metrů čtverečních nakonec mnoho nezbylo, protože se postupně propadly stropy a zřítily obvodové stěny.

Policisté nejprve požár vyšetřovali jako obecné ohrožení z nedbalosti, za který hrozí maximálně pětileté vězení. Později však případ překvalifikovali na základě výsledků odborných posudků, podle kterých sklad někdo zapálil úmyslně. V květnu 2017 pak případ odložili s tím, že se pachatele nepodařilo zjistit, později ho však znovu otevřeli.

Jak vypadal boj hasičů s požárem velkoskladu textilu: