Soud řeší kauzu požáru velkoskladu textilu, točí se kolem znesvářené rodiny

Zničení haly ohněm podle obžaloby naplánovali Radim Král a Mohamad Chaito. Hrozí jim osm až patnáct let vězení.

Chaitovi klade žalobce za vinu, že vymyslel plán zapálení, dopravu na místo i kudy se vyhnout bezpečnostním kamerám. O Královi zase tvrdí, že podle domluveného plánu měl požár založit pomocí motorové nafty v kanystru s hadicí od vysavače. Naftu by nalil do odvětrávacího ventilátoru, aby vše působilo jako technická závada. Za to mu Chaito podle spisu nabídl sto tisíc korun.

Král dopoledne u soudu odmítl vypovídat. „Vypovídat nebudu, ale pravda je, že mi to nabízel,“ řekl pouze.

Chaito pak během své obhajoby tvrdil, že nic neudělal a obvinění je snaha jeho rodiny o pomstu. V době požáru byl podle svých slov doma.

„Zapálil to ten, který z toho má benefity, já bych z toho nic neměl. Jsem nevinný, neměl jsem jediný důvod,“ řekl mimo jiné.

Případ se točí kolem znesvářené rodiny

Případ se totiž točí kolem libanonské rodiny podnikající s textilem. Zboží, které v halách shořelo, patřilo firmě Etcimex Chaitova strýce a bratrance. Po požáru získala pojistné plnění ve výši 13 milionů korun, celková škoda na halách však podle policie dosáhla zhruba čtyřiceti milionů.

Chaito i Král pro firmu dříve pracovali, Chaito se však v roce 2013 osamostatnil a začal podnikat. Do nové firmy si přivedl i část bývalých zaměstnanců Etcimexu včetně Krále. Toho ale později propustil, údajně kvůli častému pití alkoholu.

„Pracoval na velkých strojích, hrozilo, že si ublíží,“ vysvětloval u soudu Chaito a dodal, že od Králova propuštění už se neviděli.

Soud má na středu a čtvrtek v programu výslech řady svědků. Jedním z nich byl i Chaitův bratranec. Ten vypověděl, že před požárem byl nalezen upravený kanystr s naftou, což ale považoval jen za výhrůžku a nevěřil, že by k zapálení haly opravdu došlo. Oznámil to nicméně policii.

„Řekli nám, že máme zadarmo naftu, a už to neřešili. Stěžoval jsem si na jejich postup,“ řekl muž. Dále uvedl, že po odchodu Chaita někdo firmě posprejoval reklamy a zmizel z ní trezor.

„Ty indicie vždy vedly k němu. Od klientů jsem slyšel, jak o nás mluví, byla to nenávist,“ doplnil.

S požárem bojovala více než stovka hasičů i s těžkou technikou

K plamenům v hale sloužící ke skladování a třídění textilu, jejíž součástí byly také kancelářské prostory, vyrazili hasiči v sobotu 25. června 2016 krátce po půl jedné ráno.

Po příjezdu prvních jednotek se ukázalo, že požár už zcela zachvátil uskladněné balíky s textilem a u hašení se nakonec vystřídala více než stovka hasičů včetně těžké techniky ze záchranného útvaru v Hlučíně, která balíky rozhrabávala.

Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu až po téměř pěti hodinách a dalších několik hodin trvalo dohašování. Z budovy o ploše zhruba dvou tisíc metrů čtverečních nakonec mnoho nezbylo, protože se postupně propadly stropy a zřítily obvodové stěny.

Policisté nejprve požár vyšetřovali jako obecné ohrožení z nedbalosti, za který hrozí maximálně pětileté vězení. Později však případ překvalifikovali na základě výsledků odborných posudků, podle kterých sklad někdo zapálil úmyslně. V květnu 2017 pak případ odložili s tím, že se pachatele nepodařilo zjistit, později ho však znovu otevřeli.

Jak vypadal boj hasičů s požárem velkoskladu textilu: