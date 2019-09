Podnikatel s plánem domu v centru Olomouce narazil, žádá změnu předpisů

Bytový dům chce Endl postavit na olomoucké třídě Svobody v sousedství budovy České spořitelny nedaleko hranice městské památkové rezervace v místech, kde ještě na začátku 20. století stála řada rybářských domků. Postupně ale zmizely a nyní tu parkují auta. Známý olomoucký podnikatel tu vlastní valnou část pozemků.

Plány moderní stavby vznikly v oceňovaném olomouckém studiu atelier-r architekta Miroslava Pospíšila. Aby se ale podle nich mohlo stavět, musí Endl město přesvědčit, aby na tomto místě změnilo svůj regulační plán. Ten mimo jiné určuje výšku jednotlivých budov a současný návrh domu plného malometrážních bytů s ním úplně neladí.

Lokalitu, v níž by měla nová budova vyrůst, vymezuje na jedné straně vysoký dům s prodejnou oděvů na nároží třídy Svobody a Riegrovy ulice a na druhé straně opět několikapatrové sídlo spořitelny.

„Prostor mezi nimi měly původně vyplnit stejně vysoké stavby. Platný regulační plán zde ale požaduje kaskádovité snižování zástavby směrem od České spořitelny. Tento pokles je však velmi prudký,“ je přesvědčen Pospíšil.

Má za to, že pokud by se v sousedství banky podle městem daných parametrů skutečně stavělo, výsledek by byl disproporční a připomínal by laicky řečeno schody.

„My navrhujeme pozvolnější, citlivější klesání. Správnost této koncepce jsme si ověřili i na papírovém modelu,“ srovnává Pospíšil.

Bytovému domu by musela uvolnit místo i budova restaurace

Dům by měl v nejvyšší části pět pater, přízemí je určené pro nejrůznější podniky. V dalších poschodích by bylo zhruba padesát bytů o rozloze třicet až padesát metrů čtverečních. Kvůli moderní stavbě by šel k zemi podnik Trattoria, její členění přitom odpovídá původním parcelám, na nichž zhruba do 30. let 20. století stávaly rybářské domky.

„Díky členitému půdorysu by vznikla klidná zákoutí pro venkovní posezení,“ vyzdvihl Pospíšil.

Kvůli nesouladu s regulačním plánem podal se svými kolegy v druhé polovině roku 2018 na magistrát žádost o jeho změnu.

„Vůbec teď nedokážu odhadnout, kdy o ní může být rozhodnuto, tento proces může trvat řadu let. Nemohu tak ani říct, kdy by mohla být zahájena samotná stavba,“ přemítal architekt.

V každém případě na plánech dál pracuje. Ještě tak není například rozhodnuto, jak bude definitivně vypadat fasáda. V každém případě však její součástí bude velmi pravděpodobně vertikální zeleň.

Podle města je ovšem míč na druhé straně hřiště. „Na žádost jsme odpověděli letos v červenci. Vzhledem k tomu, že nebyla úplná, informovali jsme žadatele, v jakých bodech je třeba ji doplnit,“ uvedla mluvčí radnice Radka Štědrá.

Peníze jsou nachystané, se stavbou počítám, říká Endl

Obecně o přepsání regulačního plánu na základě podkladů od úředníků rozhodují zastupitelé. Kdy se jim ovšem návrh změny na třídě Svobody dostane na stůl, není teď ani podle Štědré možné říct.

„Nelze to předjímat, neboť například není známo, kdy bude tato žádost kompletní,“ uvedla mluvčí.

Sám Endl nechtěl své plány příliš komentovat. „Zadal jsem to panu Pospíšilovi. Finanční prostředky na to mám pořád uvolněné, to není problém. Se stavbou samozřejmě počítám,“ řekl podnikatel.

Přesné náklady na dům architekt zatím vyčíslené nemá. „Ale mám za to, že by se mohly pohybovat zhruba kolem 100 milionů korun. Nákladné bude vybudování podzemního parkoviště v sousedství bývalého koryta řeky Moravy,“ podotkl Pospíšil.

Ten s Endlem nespolupracuje poprvé, před několika lety pro něj navrhl proměnu někdejšího Hodolanského divadla na stávající resort s hotelem, restaurací a kasinem.