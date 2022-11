Pro dvě stovky muž bil expřítelkyni před dětmi, za loupež mu hrozí 10 let

Podle nyní zveřejněných informací si muž minulý týden ve čtvrtek navečer počkal na svou bývalou přítelkyni před ubytovnou v Lipníku nad Bečvou.

„Když žena vyšla před budovu se svými dvěma dětmi a společně zamířili na nákup do místního obchodu, bývalý druh se cestou domáhal půjčení 500 korun. To žena odmítla s tím, že peníze potřebuje na jídlo,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muž na to zareagoval vulgárními nadávkami a poté přidal i dvě facky. Napadená se přitom ani nemohla bránit, neboť v tu chvíli držela v ruce jedno z dětí. Rozhodla se přesto pokračovat do obchodu, kde nakoupila a zbylé peníze si strčila do kapsy své bundy.

„Když vyšla s dětmi ven, její bývalý partner se do ní opět pustil. Násilím si z kapsy vzal 200 korun a než se vzdálil, ještě ženu udeřil do hlavy. Ta poté musela vyhledat lékařské ošetření, neboť se necítila dobře, a vše oznámila na policii,“ uvedla Zajícová.

Policisté muže následujícího dne zadrželi a převezli na služebnu. Poté, co byl obviněn z trestného činu loupeže, za který mu hrozí v krajním případě až deset let vězení, navrhli jeho vzetí do vazby.

Zákony totiž neporušil poprvé a v rejstříku má i zápisy za násilnou kriminalitu. Panovala tak obava, že by mohl zaútočit znovu. Soudce byl stejného názoru a muž tak obratem putoval za mříže.