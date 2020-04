Hrozí zřícení, kamiony nesmí na osm mostů v jediném okrese

Kvůli havarijnímu stavu začaly úřady připravovat zákaz vjezdu pro těžší kamiony na další dva mosty poblíž Laškova. Konkrétně jde o přemostění v Krakovci směrem na Rakovou u Konice a o most nad Přemyslovickým potokem z Kandie do Pěnčína.

„Mezi Laškovem a Kandií se jeden most opravoval loni a teď se u Laškova spravuje další. Myslím, že všechny okolní mosty jsou v havarijním stavu a u toho do Pěnčína jsem už jen čekal, kdy na něj dojde řada. Je to takový malý mostek. Kolik mu může být roků... Určitě sto let. Lidé už ale docela nadávají, protože to znamená neustále nějaké objížďky,“ popsal starosta Laškova Ladislav Jedlička.

Cestu, jež se zavře, už řidiči využívají jako objížďku

Pokud by se cesta do Pěnčína měla pro těžší kamiony úplně uzavřít, způsobilo by to ovšem za současné situace kolaps v nákladní dopravě v celém regionu. Kvůli nynější opravě mostu u Laškova a rekonstrukci silnice tudy vede objížďka hlavního tahu z Konice na Olomouc.

„Na Olomouc je to teď zavřené a objíždí se to právě přes Pěnčín. Všichni včetně kamionů to používají jako objízdnou trasu. Kudy by jezdily, kdyby pro ně most uzavřeli, to nevím,“ přemýšlí starosta.

Návrh na zákaz vjezdu kamionů nad 16 tun na most u Pěnčína už leží na odboru dopravy na prostějovském magistrátu. „Dopravní značení na sníženou tonáž odsouhlasil dopravní inspektorát policie,“ potvrdil vedoucí odboru Miroslav Nakládal.

Most do Pěnčína je přitom jen jeden z osmi mostů na Prostějovsku, jichž se omezení týkají. Další mosty jsou v Čechách pod Kosířem, Němčicích nad Hanou, Nivě, Otinovsi, Určicích nebo v Olšanech u Prostějova.

„Každý rok provádíme běžné prohlídky mostů, a pokud zjistíme, že je ohrožena bezpečnost, navrhujeme opatření. Je to běžná věc, když je nějaký most poškozený,“ vysvětlil ředitel Správy silnic Olomouckého kraje Petr Foltýnek.

Silničáři podle něj v regionu spravují přes 1 100 mostů, přičemž 30 procent z nich je ve špatném nebo havarijním stavu.

„Můžeme snížit tonáž nebo zúžit vozovku, aby se jezdilo pouze prostředkem. Děláme levná a účinná opatření do té doby, než se provede oprava. Při tomto počtu mostů se však nedostane na všechny,“ dodal Foltýnek.

Ročně silničáři opraví dvacítku mostů, na víc nejsou peníze. Náklady na obnovu všech mostů v kraji odhaduje šéf silničářů na dvě miliardy korun.

„Když kraje vznikaly, převzaly od státu silnice a mosty, které nebyly v dobrém stavu. Kraje samotné nejsou v současné době schopny veškeré potřebné opravy zaplatit,“ dodal Foltýnek.

Jinde zákaz kamionů vítají

Starostům některých obcí se však tento přístup silničářů nelíbí. Zákaz vjezdu kamionů nad 18 tun čeká například také přemostění mezi Němčicemi nad Hanou a Víceměřicemi.

„Nevím, jestli je úplně šťastné omezit tonáže, než aby se udělaly nějaké zásahy, které by konstrukci mostů stabilizovaly. Uvidíme, co to udělá s nákladní dopravou v okolí,“ odtušil starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána.

Směrem na Víceměřice se jedná o přemostění bývalého mlýnského náhonu, jenž v minulosti zásoboval i němčický rybník a pomáhal odvést vodu z Brodečky, když hrozily povodně.

Jinde naopak zákaz vjezdu nákladních aut přivítali. „Hlavní tah vede spíš přes Kostelec na Hané a Hluchov, takže naše silnice není tak využívaná. Předpokládám, že autobusů se to nedotkne a zásobování by mělo také fungovat normálně. Těžká auta, která by chtěla jet přes Čechy pod Kosířem, tak musí jet jinudy. Pro obec je to svým způsobem dobrá zpráva,“ ohodnotil starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel.

Na most uprostřed obce nebudou smět auta těžší než 17 tun. Podle něho se již připravuje rekonstrukce mostu, předběžně měly opravy začít v příštím roce. „Je ale otázka, jak to teď všechno bude,“ řekl starosta.

V havarijním stavu jsou pak mosty i přímo v Prostějově. Po estakádě, z níž odpadává beton, a mostu nad dálnicí u Žešova, kde platí úplný zákaz vjezdu, musely úřady loni zakázat vjezd těžších kamionů také na přemostění nad Hloučelou ve Vrahovicích a nad Mlýnským náhonem u hlavního parku.