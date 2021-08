Smrt na běžeckém závodě prověřuje policie, pořadatel pochybení odmítá

Policie blíže neuvedla, zda například prověřuje podezření na něčí pochybení.

„Mohu potvrdit, že se okolnostmi, za kterých k této tragické události došlo, nadále zabýváme,“ uvedla pouze šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Pětatřicetiletý trenér a předseda florbalového klubu z Opavska v sobotu odpoledne nedoběhl na předávací místo štafety v Moravičanech na Šumpersku a pátrat po něm posléze vyrazili hasiči, policisté se psy a také vrtulník. Nalezen byl ale až po více než pěti hodinách už mrtvý poblíž Moravičanského jezera. Podle vyjádření klubu ho zasáhla srdeční slabost.

V internetových diskusích a na sociálních sítích následně několik lidí kritizovalo organizaci štafetového závodu Morava Run vedoucího téměř 270 kilometrů většinou podél řeky Moravy.

„Podle informací některých zúčastněných nebyl zajištěn zdravotnický dohled, trasa nebyla značená, takže běžci neustále bloudili, a nebyla zajištěna ani voda nebo jakýkoliv servis, jaký bývá při takových akcích obvyklé. Jsem zvědavý, jak se k tomu organizátor postaví, protože tohle je tragédie,“ napsal například v diskusi pod článkem na iDNES.cz Milan Trlica.

Poslal ještě signál o přiblížení k předávce

Hlavní pořadatel Jakub Kubíček přiznal, že se akce potýkala s problémy, odmítl ale, že by hrály při tragickém úmrtí účastníka jakoukoliv roli.

„Protože se účastnilo přes pět desítek týmů, startovalo se ve vlnách od sedmi ráno do dvanácti. Takže vznikly velké rozestupy a na předávkách tak z naší strany bylo prakticky nemožné zjistit, že někdo dlouho nedorazil, dokud neproběhla poslední vlna,“ uvedl pro iDNES.cz Kubíček.

„Tým, do kterého ten pán patřil, měl domluveno, že si navzájem dají přes mobilní aplikaci s předstihem vědět, že se blíží k předávce. To ten běžec ještě před čtrnáctou hodinou udělal, přičemž na místo měl dorazit přibližně za třicet minut. Informaci, že se tak nestalo, mi ale vedoucí týmu volala až za téměř dvě hodiny. Já jsem pak ihned kontaktoval tísňovou linku,“ dodal.

Podle údajů z chytrých hodinek měřících životní funkce muž zkolaboval pár minut po odeslání polohy.

Na rovném úseku zničehonic vyběhl do pole

Kubíček přiznává, že například na špatné značení tras byla řada stížností a kvůli výpadku části dobrovolníků byly problémy třeba také s distribucí občerstvení na některá předávací stanoviště.

„Což se ale toho, odkud tento pán vybíhal, netýkalo, tam to zajišťovali tamní hasiči. A z trasy se ztratil na rovném úseku, kde nebylo kam odbočit. Bohužel vyběhl zničehonic sto metrů do pole. Kdyby se zhroutil na cestě, během chvíle by na něj narazil některý z ostatních účastníků a mohl mu zavolat pomoc,“ řekl hlavní organizátor.

Ten také odmítl obvinění z diskusí, že na akci nebyla přítomna lékařská služba.

„Každý z účastníků měl náramek, na kterém bylo přímé číslo na najatou zdravotnickou službu, kterou jsme přímo pro závod měli. Současně platila povinnost mít u sebe po celou dobu mobilní telefon právě proto, aby v případě potřeby bylo možné sobě či někomu jinému přivolat pomoc. O akci byly také informovány záchranné služby všech krajů na trase,“ shrnul.