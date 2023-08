Lékaři stárnou, to je větší problém než odchod mladých do ciziny, říká děkan

Na vyšším počtu absolventů se začne projevovat program ministerstev zdravotnictví a školství z roku 2017, kdy lékařské fakulty dostaly víc peněz na studenty. Ozývají se ale hlasy, že za nedostatek lékařů mohou z nemalé části odchody do ciziny, tudíž to zase tolik pomoci nemusí.

Někteří naši absolventi odcházejí do zahraničí, ale to není hlavní potíž. Jejich počet není zas tak velký. Navíc část těch, kteří odejdou, se po čase opět vrátí. Problém je v podstatě jednoduchý. Počet kolegů odcházejících do zaslouženého důchodu je větší než počet absolventů lékařských fakult. Každý rok se tento deficit prohlubuje a začne se to vyrovnávat právě až kolem roku 2025.

Problémem při vyšším počtu studentů je i nedostatek „výukových“ pacientů. Jak ho vyřešit? Například výukou na simulátorech.