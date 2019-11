Výrobci papírenských strojů z Litovle hází záchranné lano německý konkurent

Papcel je od půlky září v úpadku kvůli déle než rok trvajícím finančním problémům a byla již nucena propustit desítky lidí. Zbývající necelá stovka zaměstnanců poslední týdny čekala, jak dopadnou jednání o pronájmu části litovelského závodu s německou firmou Bellmer.

Obě společnosti se na detailech dohodly již před několika týdny. Papcel však kvůli úpadku musel o povolení k uzavření smlouvy žádat předběžný věřitelský výbor a insolvenční soud. Ten nyní dohodu posvětil.

Podle smlouvy, kterou získala MF DNES z insolvenčního rejstříku, si Bellmer pronajme část závodu Papcelu prostřednictvím dceřiné společnosti založené v České republice. Firma by měla pokračovat ve výrobě technologií pro papírenský průmysl.

Z dokumentů dále vyplývá, že součástí smlouvy je i dohoda o přechodu 79 zaměstnanců Papcelu pod Bellmer. Většinu ze zbývajících dvaceti lidí nemůže zatím Papcel propustit.

„Velká část jsou zaměstnanci, kterým není možné doručit výpověď, jelikož jsou na mateřské dovolené nebo v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pouze šest nebo sedm lidí dostává reálně výpověď,“ uvedl pro MF DNES majitel Papcelu David Dostál.

Proti byl státní úřad, soud přesto transakci povolil

K uzavření nájemní a licenční smlouvy nemohl Papcel přistoupit bez svolení insolvenčního správce, předběžného věřitelského výboru a v neposlední řadě také insolvenčního soudu.

Věřitelé i insolvenční správce podpis smlouvy Papcelu povolili. Jediný, kdo se vyjádřil proti, byla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která figuruje jako jeden z věřitelů.

„S ohledem na stadium insolvenčního řízení, kdy doposud nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka, dodatečný souhlas neudělujeme,“ uvedla ČSSZ ve svém vyjádření pro soud.

Ten i přesto podpis smlouvy povolil. Vyšel přitom jak z toho, že takto bude plynout do majetkové podstaty určitý pravidelný příjem ve formě nájemného, tak ze vztahu k zaměstnancům a jejich případným budoucím nárokům.

„Nelze odhlédnout ani od dopadu na zaměstnanost v regionu dlužnice, pokud by k uzavření smlouvy nedošlo a dlužnice by musela přistoupit k propouštění desítek zaměstnanců. Dle vyjádření insolvenční správkyně půjde přitom o úsporu v řádech desítek milionů korun,“ argumentuje mimo jiné soudkyně Kateřina Hajná.

Nyní pronájem, po novém roce koupě?

Za pronájem závodu bude Bellmer od ledna do konce příštího roku platit 15 tisíc eur měsíčně (383 tisíc korun). V lednu by se zároveň měl potkat věřitelský výbor Papcelu a rozhodnout o řešení insolvence. Jako nejpravděpodobnější se jeví vyhlášení konkurzu a rozprodání majetku. V takovém případě Bellmer podle Dostála avizoval, že by koupil majetek Papcelu včetně obchodní značky.

Bellmer bude v Litovli zatím řešit vlastní zakázky. Je možnost, že by dokončil i část zakázek Papcelu, jenže to zatím blokuje zástava na materiál, uplatněná firmou Swiss Forfait, se kterou se zatím nepodařilo Papcelu dohodnout.

Společnost Bellmer je, podobně jako Papcel, rodinná firma. Vznikla již v roce 1842. V současné době ji řídí tři bratři Kollmarovi, potomci zakladatele Carla Bellmera. Podnikají v papírenských a separačních technologiích, firma má několik poboček v různých zemích světa.

Papcel vznikl v 50. letech minulého století jako státní podnik. Počátkem 90. let jej získala v privatizaci rodina Dostálových. Firma začala s expanzí do zahraničí.

Od roku 2016 do letošního března byla akcionářem i BHM Group miliardáře Tomáše Krska. Akcionářské spory v průběhu loňského roku vedly podle Dostála ke zhoršení zdraví firmy a spolu s nastartovanou arbitráží v Bělorusku prohloubily nedůvěru bank, což nakonec způsobilo úpadek Papcelu a dluhy přesahující 400 milionů korun.

Jak vypadala stavba papírny v Bělorusku, kterou Papcel dokončil v roce 2017