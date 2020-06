Prostějov chce zakázat vypouštění lampionů štěstí, obává se požárů

16:52 , aktualizováno 16:52

Prostějovská radnice chce na území města zakázat vypouštění takzvaných lampionů štěstí. Opatření by bylo součástí vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky a platilo by po celý rok. Radnice se totiž obává požárů, které by mohly nekontrolovatelně letící lampiony způsobit.