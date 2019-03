Liberec zakáže petardy a lampiony štěstí, kromě Vesce. Občané se zlobí

Odzvonilo i létajícím lampionům štěstí. Kdo je v Liberci od poloviny dubna vypustí, poruší novou vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky.

„Lampiony štěstí představují veliké riziko. Škody, které mohou způsobit, když něco zažehnou, jsou obrovské. Jejich zákaz tak bude platit na celém území Liberce,“ odůvodnil náměstek primátora Ivan Langr (SLK).

Nová vyhláška omezuje ale i další pyrotechniku. Ohňostroje, petardy a další světelně zvukové pyrotechnické efekty bude možné provádět jen na Silvestra a Nový rok.

Na výjimku má magistrát třicet dní

Výjimka se vztahuje jen na prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky či pistolové kapsle.

„Smyslem vyhlášky je ochrana před hlukem, světelným znečištěním, ochrana veřejného pořádku i zdraví lidí a zvířat. Bude ale možné požádat o výjimku, a to třicet dní před plánovanou akcí, na které by někdo chtěl udělat třeba ohňostroj. Bude pak na magistrátu, zda to povolí,“ uvedl Langr.

Pro vyhlášku ale nezvedl ruku nikdo z koaličního klubu ODS. „Toto opatření rozdělí obyvatele na dvě skupiny. Na ty, kterým to bude jedno a na ty, kteří začnou udávat sousedy a volat na ně městskou policii, že něco odpálili. Nehledě na to, že v té vyhlášce ani není stanoveno, jak ji budeme vymáhat,“ zmínil zastupitel ODS Tomáš Hampl.

Opozici zase na vyhlášce vadí, že v ní je výjimka pro sportovní a rekreační areál ve Vesci. Tam se totiž bude smět zábavní pyrotechnika odpalovat po celý rok bez omezení.

„Bude z toho akorát střelecká zóna pro celý Liberec, kam to budou všichni jezdit pálit hlava nehlava. Když zákaz pyrotechniky, tak po celém městě,“ požadoval Ondřej Petrovský (ZpL). Jeho návrh vymazání Vesce z vyhlášky ale neprošel.

Podle vedení města se bude situace ve Vesci sledovat. Pokud by tam používání zábavní pyrotechniky výrazně zhoršilo život, vyhláška se příští rok změní.

Hází nás přes palubu, zlobí se Vesečtí

Rozhodnutím města není nadšený osadní výbor ve Vesci. A to nejen kvůli petardám. Další nová vyhláška totiž vesecký rekreační a sportovní areál určila jako jediné možné místo v Liberci, kde se mohou případně konat legální technoparty a jim podobné další hudební akce, u kterých je předpoklad, že se na ně sjede víc než 200 lidí a produkce potrvá déle než 24 hodin.

„Město to s místními obyvateli vůbec neprojednalo. Není jasné, proč se vybral právě Vesec. Jsme tady už tak dost zatížení hlukem, pořádá se tu Benátská a další akce. Teď se tu povolí pyrotechnika a do toho ještě technoparty. A jako bonus nám sebrali z rozpočtu peníze na opravu hřiště a revitalizaci sídliště Jeřmanická, se kterými se počítalo. Jen nás hází přes palubu,“ říká předseda osadního výboru Vesec a zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) se hájí tím, že se pro technoparty hledala lokalita, která bude vadit co nejméně.

„Nejsem vyznavač techna, ale vnímám, že pro určitou skupinu lidí to je zábava. Nechceme jim ji úplně zakazovat, proto jsme vybrali lokalitu ve veseckém areálu těsně u dálnice, tam kde je motokrosová trať. Tam by to nemuselo tolik vadit,“ říká Zámečník.

Podle některých zastupitelů je ale zvolené místo nebezpečné. „Lidé na těchto akcích jsou pod vlivem různých látek. Dát je hned vedle dálnice není dobré. Jen do ní polezou a budou ohrožovat sebe i řidiče,“ myslí si Ondřej Petrovský.

V minulosti už jednoho opilého účastníka festivalu Benátská přejel v noci kamion. Muž totiž přelezl betonové zábrany dělící areál od dálnice.

Jestli vyhláška zabrání do budoucna nelegálním technoparty na území města ale není jasné. Pro majitele soukromých pozemků v ní není žádná sankce, pokud svůj pozemek pořadatelům pronajmou.