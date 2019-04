Hranice zavřely část náměstí. Hrozí, že tam spadne špička kostelní věže

16:15 , aktualizováno 16:15

Až do odvolání je pro auta uzavřené hlavní náměstí v Hranicích na Přerovsku. Opatření si vyžádal havarijní stav věžičky tamního kostela, jejíž špička by mohla zvláště nyní při větrném počasí spadnout. Do bezprostřední blízkosti církevní stavby nesmějí vstupovat ani chodci.