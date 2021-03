Olympijská štafeta ve Fukušimě začne bez lidí, do ulic diváci mohou

Olympijský oheň je v Japonsku už od loňska, ale štafeta tehdy nezačala, protože krátce před jejím plánovaným začátkem byly OH kvůli pandemii koronaviru o rok odloženy. Měly by se uskutečnit letos v létě a vzhledem k pokračujícímu šíření covidu-19 je Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé plánují za mimořádných hygienických opatření.

Problematická je i tradiční štafeta, která by měla zamířit do všech 47 prefektur. Na slavnostní zahájení se diváci nedostanou, ale pořadatelé dosud počítají s tím, že Japonci budou mít možnost sledovat běžce s olympijskou pochodní v ulicích.

Lidé ale budou muset nosit roušky, dodržovat rozestupy a budou mít zakázáno hlasitě skandovat, aby se zamezilo šíření koronaviru. Povolené je jen tleskání a povzbuzování zakoupenými pomůckami. Pořadatelé doporučili navštěvovat jen místa v okolí svého bydliště a vyhradili si právo v případě přílišného shlukování lidí takový úsek štafety vynechat.

Během deseti dní, které zbývají do zahájení olympijské štafety, by se mělo rozhodnout o přítomnosti zahraničních fanoušků na OH v Tokiu.

Agentura Kjódó už minulý týden uvedla, že japonská vláda jejich příjezd zakázala kvůli obavám obyvatel země z rozšíření koronaviru a jeho různých mutací. Předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová ale tvrdí, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo.