Sponzor ČOV podpoří olympioniky, kteří v Tokiu doplatili na koronavirus

Perušič mohl po boku Davida Schweinera naskočit do turnaje od druhého zápasu, ale i vinou úvodní kontumace nepostoupili ze základní skupiny. Ostatní o hry přišli úplně, přičemž kvůli nemoci Slukové nemohla hrát ani její parťačka Barbora Hermannová.



Energetická společnost ČEZ se rozhodla infikované olympioniky podpořit nad rámec běžné spolupráce s ČOV.

„Víme, jak je pro sportovce těžké, pokud mnohaletou přípravu nemohou v rozhodující okamžik zúročit na té nejvýznamnější akci. To bohužel letos postihlo i několik českých sportovců, kteří se kvůli nákaze covid-19 nemohli plně zapojit do soutěže. ČEZ rozhodně nechce soudit, kdo co zavinil. To není naše role. Cítíme jen morální povinnost i nadále podpořit tyto sportovce a vytvořit jim podmínky pro přípravu, aby se mohli i nadále věnovat špičkovému sportu a lépe se vyrovnat s tím, co je postihlo,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Konkrétní částky firma neuvedla. Předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta její krok ocenil. „Je to první konkrétní podpora reagující na covidové problémy, které postihly mezi jinými sportovci i reprezentanty v beachvolejbale. Osobně to vnímám jako skvělé gesto v lidské rovině směrem k hráčům a zároveň jako prohloubení stávající spolupráce mezi Českým volejbalem a ČEZ,“ řekl.

Volejbalový svaz už dříve avizoval, že hodlá s ČOV jednat o kompenzacích. Stejný krok plánují také agentura Sportfin, která zastupuje Perušiče se Schweinerem, a Česká asociace stolního tenisu. Předseda ČOV Jiří Kejval minulý týden na tiskové konferenci uvedl, že je olympijský výbor přístupný vyjednávání s dotčenými svazy i zástupci sportovců, ale výplata případných kompenzací bude záviset na tom, zda to umožní podmínky smluv.

Z pasažérů leteckého speciálu, který odletěl týden před zahájením olympijských her z Prahy, mělo pozitivní test na koronavirus v Tokiu šest lidí. Prvním z nich byl lékař Vlastimil Voráček bezprostředně po příletu. Vedle čtveřice sportovců se covid prokázal také u beachvolejbalového trenéra Simona Nausche.

Na ČOV se kvůli organizaci letu snesla ostrá kritika například od předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera nebo Davida Trávníčka, šéfa agentury Sport Invest Marketing zastupující Nausch Slukovou s Hermannovou.

Okolnosti letu vyšetřují vedení ČOV i hygienici. Případnou osobní odpovědností pracovníků ČOV, kteří cestovali leteckým speciálem, se bude zabývat 6. září výkonný výbor ČOV.