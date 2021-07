V souvislosti s olympiádou bylo od začátku července zaznamenáno 20 případů covidu

Nákaza se objevila také u sedmi členů personálu hotelu v Hamamacu, kde nyní pobývá část brazilského olympijského týmu. Zástupce tohoto japonského města Jošinobu Sawada řekl, že hotel je považován za ohnisko koronaviru. Nikdo z jednatřiceti členů brazilské výpravy se ale zatím nenakazil.

Pozitivní test jednoho člena realizačního týmu odložil cestu do Japonska výběru uprchlíků, který je na kempu v Kataru. Nakažený musel do karantény, ale nemá žádné příznaky, informoval Mezinárodní olympijský výbor (MOV). V Kataru se na OH připravuje 26 z 29 olympioniků v tomto týmu, kteří tam společně s deseti členy doprovodu zůstali. Budou denně testováni a do Tokia odletí později.

Olympijské hry v Tokiu kvůli koronaviru provázejí přísná opatření, která začínají už po příletu a mají minimalizovat rozšíření nákazy mezi olympioniky i běžnou japonskou populaci. Sportovci se budou testovat denně a musejí se pohybovat jen v olympijské vesnici, kam nemá přístup nikdo zvenčí, a na svých sportovištích. Časté testování čeká také další akreditované osoby, které budou bydlet převážně ve vyhrazených olympijských hotelech. Bez ohledu na případné očkování jsou povinné roušky a odstupy.

Kvůli dalšímu nárůstu nákazy v Japonsku byl v Tokiu na dobu olympiády vyhlášen nouzový stav. Hry se tak nakonec uskuteční i bez domácích diváků, o zákazu těch zahraničních bylo jasno už dlouho. Většina japonské veřejnosti v průzkumech vystupuje proti olympiádě. Po příletu prezidenta Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha vyjadřovali lidé nespokojenost na sociálních sítích i při demonstracích v ulicích.

Bach znovu ujišťoval, že opatření zajistí bezpečné hry, a po dnešním setkání s premiérem Jošihidou Sugou vyjádřil díky a respekt japonskému lidu. „Organizační výbor odvedl fantastickou práci při přípravě těchto her,“ řekl.

Pětaosmdesát procent sportovců a funkcionářů v olympijské vesnici bude naočkovaných proti koronaviru nebo budou mít protilátky po prodělaném onemocnění, připomněl šéf MOV. „Hry budou sledovat miliardy lidí po celém světě. Budou zvědaví, jak to japonský lid dokázal za těchto obtížných podmínek,“ doplnil.

Olympijské hry v Tokiu začnou 23. července.