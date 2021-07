Olympiáda definitivně bez diváků! V Tokiu byl znovu obnoven nouzový stav

Jak měnila pandemie situaci okolo her v Tokiu 24. března 2020 - Japonský premiér Šinzó Abe se dohodl s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem na přeložení letních olympijských her kvůli pandemii nového typu koronaviru. Olympijské hry v Tokiu se původně měly konat od 24. července do 9. srpna 2020. Odloženy byly poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944, v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav. 30. března 2020 - MOV a organizační výbor her oznámily, že se OH v Tokiu uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021. 4. prosince 2020 - Pořadatelé oznámili, že odložení OH v Tokiu vyjde japonskou stranu na 294 miliard jenů (v přepočtu zhruba 61 miliard korun). O dodatečné náklady se podělí organizační výbor, pořadatelské město a japonská vláda. 21. ledna 2021 - Prezident MOV Bach ujistil, že OH v Tokiu se letos v létě uskuteční. Žádný plán B podle něj neexistuje. 20. března 2021 - Organizační výbor rozhodl, že na odložené letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu nebudou kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru a jeho různých mutací smět fanoušci ze zahraničí. 21. června 2021 - Pořadatelé oznámili, že OH v Tokiu budou s domácími fanoušky. Stadiony a haly se budou moci zaplnit na padesát procent kapacity, přičemž maximem bude návštěva 10.000 lidí. 8. července 2021 - Japonští pořadatelé po jednání s MOV oznámili, že se hry po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru v Tokiu uskuteční bez diváků.