Bez diváků bude na olympiádě i fotbal na ostrově Hokkaidó a baseball ve Fukušimě

Před stresem a povinnostmi prchá Marcela Joglová do malebné krajiny italského Livigna, právě zde drtí závěrečnou...

Se smrtí maminky olympioničky se vyrovnávala rok. Teď sama míří do Tokia

Přesně 32 dní zbývalo do zahájení her, když si Marie Horáčková při posledním možném pokusu vystřílela letenku do...