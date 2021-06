Hvězdná čtvrtkařka Felixová se kvalifikovala na páté olympijské hry

Na stovce by měli americké barvy v Tokiu hájit Trayvon Bromell, Ronnie Baker a Fred Kerley. Čtvrtému Kennymu Benarekovi nestačil na postup ani čas 9,89. Devětatřicetiletý mistr světa z roku 2017 Justin Gatlin se ve finále zranil, doběhl poslední a sen o dalším olympijském startu se mu rozplynul.

Felixová zabrala v cílové rovince, když se posunula z pátého místa až na druhou příčku. Cílem proběhla v čase 50,02 za Quanerou Hayesovou (49,78). Pak se svalila na záda a kopala nohama do vzduchu radostí. Na plochu za ní přišla dcera Camryn, které je dva a půl roku.

„Jsem strašně hrdá, že jsem to dokázala. Byla toho spousta, čím jsem si musela projít. Mnohokrát jsem si nebyla jistá, jestli je to možné. Jsem hrdá, že jsem bojovala a nějak to zvládla. Jet na pátou olympiádu je výjimečné,“ řekla Felixová, která má devět olympijských medailí včetně šesti zlatých. Pokud by v Tokiu přidala desátou, odpoutala byl se od sprinterky Merlene Otteyové, s níž se dělí o pozici nejúspěšnější atletky podle počtu medailí.

Pozici nejrychlejšího muže této sezony potvrdil Bromell, který vyhrál stovku za 9,80. Pět let po špatné zkušenosti z Ria tak bude znovu závodit pod pěti kruhy. V roce 2016 přijel na olympijské hry, i když měl v závěrečné přípravě problémy s achilovkou. Ve finále stovky skončil osmý a ve štafetě si jako finišman při doběhu do cíle vážně zranil achilovku znovu. Byl na cílové pásce třetí, ale americkou štafetu pak diskvalifikovali za špatnou předávku mezi prvním a druhým úsekem. Úraz z Ria ohrožoval Bromellovu kariéru, proto v neděli cítil pětadvacetiletý sprinter velkou satisfakci. „Bůh existuje - to je moje jediná odpověď,“ řekl bezprostředně po závodě na zrekonstruovaném stadionu v Eugene, který bude za rok hostit mistrovství světa.

Šanci na obhajobu olympijského zlata udržela Brianna McNealová, která skončila ve finále běhu na 100 metrů překážek druhá za 12,51 sekundy. Do Tokia ale poletí jen v případě, že uspěje s odvoláním proti pětiletému trestu za doping. Devětadvacetiletá atletka, která má i titul mistryně světa z roku 2013, byla obviněna z pokusu o zmanipulování dopingové kontroly. Pokud bude její odvolání neúspěšné, bude na OH závodit čtvrtá žena americké kvalifikace Gabbi Cunninghamová.