Olympioniky bude zdobit nápis Česká republika i v japonštině

V Riu měli sportovci na oblečení postavičku legendárního běžce Emila Zátopka. Před nadcházejícími hrami se očekávalo, že inspirací bude trojnásobná zlatá medailistka z Tokia 1964 Věra Čáslavská.

„Věrka Čáslavská byla za svého života velice skromná, ani by si nepřála, aby byla pozornost upřena jen na ni, ale i na ostatní. Úspěšných gymnastů máme v historii daleko víc,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval. Doplnil, že grafický prvek vznikl na počest československých olympijských medailistů včetně Čáslavské, ale také jako vzpomínka na gymnastické hrdiny v sokolském odboji za války.

Český olympijský tým z oficiální kolekce zveřejnil bílé tričko a modrý batoh, které budou v prodeji pro fanoušky. Tričko má trikoloru v límečku, znak olympijského týmu na hrudi a na pravém rameni nápis Tokyo s červeným kruhovým polem.

„V tomhle tričku poletím do Tokia, aby bylo jasný, odkud jsem a proč jsem tam přijel!“ namlouval mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec důrazným hlasem reklamní spot před čtvrtečním odletem do Tokia na tréninkový kemp a test olympijské trati.

Pošesté vytvořila kolekci firma Alpine Pro a podruhé se na jejím vzniku přímo podíleli i sami sportovci. Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek měl na starosti funkční materiály. „Testoval jsem materiály. Trénoval jsem v nich, spal, běhal, chodil do sauny, pak jsem je pral a sušil. Stopoval jsem si, za jak dlouho uschnou, jak dlouho vydrží bez zápachu a všechno možné. Můžu slíbit, že sportovci budou mít v Tokiu to nejlepší, co momentálně je k dispozici,“ uvedl Synek.

„Oproti předchozím letům udělal Ondra velmi dobrou práci, co se týče funkčnosti materiálů. Jsou příjemné a věřím, že v nám v Tokiu pomůžou zvládnou podmínky, které tam mají být pekelné,“ řekl šestadvacetiletý Prskavec. „Hlavně mi to musí být pohodlné a myslím, že to splňujou a dle mého názoru se povedly,“ dodal.

Motiv i grafický prvek vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, který se podílel na motivech pro olympiády v Londýně, v Soči, je autorem figurky Emila Zátopka v Riu i zlaté stovky z Pchjongčchangu. „Tvarově vychází figura ze znaků českého kubismu. Inspirací pro výtvarné řešení byla práce historicky slavného českého malíře a designéra Ladislava Sutnara,“ uvedl Jaroš. Upozornil, že gymnastický grafický prvek má ještě jeden skrytý význam, a to je písmeno T značící Tokio.

Kolekce bude čítat 20 tisíc kusů pro sportovce, pro fanoušky pak téměř 190 tisíc kusů. Z každého prodaného trička s nápisem Czech Republic půjde část na Olympijskou nadaci, jež pomáhá sportovat sociálně znevýhodněným dětem.

Zbývající kolekce bude představena příští rok v květnu. Kromě volnočasového a sportovního oblečení bude před olympiádou zveřejněna i nástupová kolekce se vzorem vyrobeným modrotiskem přímo pro českou výpravu.