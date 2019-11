Test olympijského oblečení? Vzal jsem ho i do sauny, usmíval se Synek

Motivem českého oblečení pro hry v Tokiu je grafická figurka gymnasty. Jak se vám líbí?

Motiv se mi líbí moc. Jsem rád, že je to inspirované gymnasty, protože se zasloužili o velké úspěchy českého a československého olympismu. Věra Čáslavská, která v Tokiu vyhrála tři zlaté, je i pro mě srdeční záležitost. Osobně jsem ji znal, vždycky mi fandila. Pro mě to teď bude asi poslední olympiáda, navíc v Tokiu, takže je to symbolické. Snad se mi povede nějaký pěkný výsledek i pro ni.

Není to poprvé, co jste olympijské oblečení zkoušel. Už jste si zvykl na to, že jste model?

Malinko jo. Nejsem sice žádná modelka, ale nedělá mi to problém.

Čekají vás páté olympijské hry, takže srovnání různých kolekcí máte. Jak si v oblíbenosti vede ta tokijská? Je o ni u vašich známých velký zájem?

Za mě je tahle kolekce asi nejpovedenější. Pracovalo na ni hodně lidí, ať už při výběru materiálu, střihu, designu. Dřív se navíc věci z kolekce nedaly koupit, byl po nich hrozný hlad, dneska už je to jinak. Ale i tak, když dostanete tričko od sportovce, je to přece jen cennější.

Takže rezervace už máte.

Samozřejmě. Mám stálé odběratele (úsměv).

Jak jste oblečení testoval?

Začali jsme někdy v zimě, tak mě nenapadlo nic jiného než si ho vzít do sauny a zpotit se v ní. Měli jsme pět různých materiálů. Některý se hrozně lepil, jiný vůbec neuschnul. Snad jsme vybrali ten nejlepší a bude to ku prospěchu.

Při té vlhkosti v Tokiu by se to hodilo.

Tam se bude potit každý, bude tam ke 40 stupňům, 95procentní vlhkost. Proto jsme materiály testovali a vybírali pečlivě. Když už se v tom člověk zpotí, tak aby v tom pořád ještě šlo chodit.

Kde kromě sauny jste oblečení testoval?

I při běžném nošení na tréninku, v posilovně. Zkoušel jsem ho při běhání, testovali jsme boty. Jednotlivé kusy oblečení prošly zátěžovými testy a zjistili jsme, že jsou v materiálech obrovské rozdíly. Není tričko jako tričko.

Bylo něco, s čím jste byl spokojený na první dobrou?

Těžko říct. Třeba tohle bílé tričko bylo jen bavlněné. Žádal jsem, aby bylo trochu pružnější, vzdušnější. Proto jsme tam přidali elastan, aby to trochu pružilo. To je jeden z velkých úspěchů, teď je to hrozně příjemné.

Konzultovali jste s výrobcem i barvu?

To ne, barva byla jasně daná, přes to nejel vlak. I když je míň praktická, na bílé je opravdu všechno vidět. Na druhou stranu, až se podíváme po vesnici, tak se díky bílé jednoduše identifikujeme a lehce najdeme.

Ve svítivě zelených dresech fotbalistů by se vám kolekce líbila méně?

Mně určitě. Já jsem patriot, česká trikolora by na oblečení měla být patrná, symbolika by se neměla měnit.

V Tokiu jste se byl nedávno podívat. Jak se vám líbilo?

Byl jsem tam jen dva dny na rychlou obhlídku závodiště a města. A mají to všechno dokonale připravené. Už se tam moc těším. Doufám, že to bude perfektní olympiáda.