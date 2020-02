Hry a koronavir. Prioritou jsou kvalifikace a bezpečnost, tvrdí šéf MOV

Řekl to prezident MOV Thomas Bach v rozhovoru pro vybraná japonská média, v němž ujišťoval, že vedení olympijského hnutí stále počítá se zahájením OH 24. července.

Kvůli novému koronaviru byla zrušena už řada sportovních akcí, některé z nich i v Japonsku. Člen MOV Dick Pound nedávno uvedl, že na definitivní rozhodnutí ohledně olympiády je ještě tři měsíce čas. Není to ale stanovisko MOV.

„Oficiální pozice MOV je, že jsme plně oddáni úspěchu olympijských her v Tokiu. Děláme všechno nejen pro to, abychom zajistili úspěch her, ale také pro zajištění kvalifikace a příprav světových sportovců,“ uvedl Bach.

Odmítal komentovat možné náhradní scénáře zrušení, odložení nebo přesunu OH. „Nebudu jakýmkoliv způsobem podporovat spekulace. Jde o to, co se děje teď, ne o spekulace. A teď je důležité zajistit kvalifikační procedury a zároveň ochránit bezpečnost sportovců,“ prohlásil.

MOV spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a organizačním výborem. Bach ocenil také přístup řady národních olympijských výborů včetně toho v Číně, kde koronavirus udeřil nejdříve a nejsilněji. „Momentálně čínský zápasnický tým trénuje v Srbsku, odkud vyjíždí na různé kvalifikační turnaje. Čínští stolní tenisté jsou v Kataru, ženský basketbalový tým v Chorvatsku. Dokázali jsme v průběhu týdnů přesunout kvalifikační soutěže a turnaje z Číny do zemí, kde může být zajištěna bezpečnost sportovců,“ popisoval.

Ochranu všech zainteresovaných považuje za klíčovou také při samotné olympiádě. „Bezpečnost všech účastníků olympijských her, ať už se jedná o sportovce, rozhodčí nebo diváky, je prioritou pro Mezinárodní olympijský výbor a také pro organizační výbor,“ doplnil.