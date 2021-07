Plachá bojovnice opět v hlavní roli. Změňme lidské představy, velí Ósakaová

Třiadvacetiletá dcera Japonky a Haiťana se v pátek stala první tenistkou v dějinách, která zapálila olympijský oheň.

Na takřka prázdném stadionu jako poslední třímala pochodeň ve tvaru třešňového květu, milovaného symbolu v její zemi.

Na sobě měla bílé kraťasy a bílé tričko s červeným pruhem, čímž připomněla úbor, v němž nesli štafetu běžci před minulými tokijskými hrami v roce 1964.

Vystoupala po schodech v modelu hory Fudži, jejíž originál se tyčí západně od Tokia, a na jeho vrcholu zažehla oheň v působivě ozdobeném olympijském kotli.

„Nepochybně největší úspěch a pocta, jaké jsem se mohla v životě dočkat,“ vzkázala přes sociální sítě. „Nemám slov, kterými bych mohla popsat své pocity. Ale vím, že jsem naplněna vděčností.“

Proč se zápas odkládá?

Rodačka z Ósaky, třetího největšího města v její vlasti, nedávno ve složité situaci poznamenané koronavirem vyjadřovala poněkud rezervovaný vztah ke konání her.

Po dočasném opuštění okruhu WTA ovšem oznámila, že se ke svému povolání vrátí právě při nich.

Majitelka čtyř grandslamových titulů a jedna z nejvlivnějších sportovních postav na planetě původně měla vstoupit do turnaje už v sobotu.

V pátek se ovšem rozšířila zpráva, že se její partie s Číňankou Čeng Saj-saj odkládá na neděli, což podpořilo dohady, že při slavnostním zahájení dostane některou z význačných úloh.

Nakonec se na pohled křehká žena, která ovšem občas působí jako aktivistka, objevila při ceremoniálu v hlavní roli.

Nevadí, že jsme jiné!

Vystupuje rovněž v oficiálním olympijském klipu s názvem Společně silnější, v němž vyzývá dívky k revoluci.

„Lidi si myslí, že jsem tichá, jiná. Že nevypadám jako správná olympionička,“ říká ve videu. „Ale já jsem důkaz, že definice je širší, než si kdekdo myslí.“

„Chci inspirovat dívky, které se právě teď dívají. Které jsou stejně jako já považovány za příliš odlišné.“

„Nezapadáme do představ ostatních? V pořádku. To ovšem znamená, že právě my je musíme změnit.“

Nebudu mluvit, pardon

V minulosti se Ósakaová angažovala v hnutí Black Lives Matter. Ve finále US Open 2018 se stala obětí divokého vystoupení Sereny Williamsové, pohoršené výroky rozhodčího.

O rok později v New Yorku po vítězství nad mladičkou Coco Gauffovou citlivě přizvala sokyni k rozhovoru na kurtu, aby neodcházela do šatny zdrcená.

Japonka žijící v USA je nejlépe vydělávající sportovkyní na světě. Ocitla se v ohnisku pozornosti sponzorů, fanoušků i médií, což někdy těžce nese.

I proto se na jaře vzbouřila proti zaběhnutému pořádku na grandslamech a odmítla se účastnit tiskovek po jednotlivých utkáních, za což jí hrozilo vyloučení z turnaje.

Z pařížského klání sama odstoupila, omluvila se za poprask a dala si tenisovou pauzu. Přesto dál přitahovala pozornost.

Modelka i herečka

Představila novou panenku ve stylu Barbie, která se jí podobá a má na sobě její úbor z Australian Open 2020.

Firma Mattel uvedla na trh panenku Barbie s podobou tenistky Naomi Ósakaové, vyprodala se během několika hodin. (12. července 2021)

Nafotila snímky, které se objevily na titulních stranách časopisů Vogue a Sports Illustrated. Na Netflixu je k vidění třídílný dokument Naomi Ósakaová, hrající podle svých vlastních pravidel.

„Uvědomila jsem si, že se nemůžu zavděčit každému, a ani se o to nesnažím,“ napsala na Twitteru. „Když jdu večer spát, můžu jen doufat, že jsem smířená sama se sebou, a doufám, že to podobně vnímáme všichni.“

Ósakaová budí různé vášně. Následují ji milující davy, spoustu svých nepříznivců dráždí.

Každopádně je zpět na scéně. S touhou získat v Tokiu zlato.