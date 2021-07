Ósakaová mírní vášně: Média mám ráda, jen nemusím tiskovky

Když před květnovým Roland Garros Ósakaová oznámila, že se nebude účastnit povinných tiskových konferencí, strhla na sebe bouři kritiky.

Tenistka z pařížského grandslamu nakonec po prvním kole odstoupila, následně vynechala i Wimbledon. Vrátit se má v plánu na olympijských hrách v Tokiu, ještě před nimi, patrně aby trochu uklidnila vášně, promluvila pro časopis Time.

„Mám ráda média, ale nemám ráda tiskové konference. Můj názor (a chci říct, že to je jen můj názor, ne názor všech tenistů) je, že formát tiskových konferencí potřebuje hodně osvěžit,“ vysvětluje v eseji pro olympijské vydání prestižního magazínu.

„Věřím, že tiskovky můžeme udělat lepší, zajímavější a příjemnější pro obě strany. Méně jako subjekt vs. objekt, více rovnocenné.“

Jako důvod vyhýbání se médiím Ósakaová uvedla neblahý vliv na psychické zdraví, který podle ní tiskové konference mají.

„Možná bychom sportovcům měli dát právo, aby si od mediální kontroly vzali ve výjimečných případech pauzu. Bez přísných sankcí.“

Když Japonka svůj dopředu avizovaný záměr opravdu uskutečnila a po vítězství v prvním kole Roland Garros na tiskovku nedorazila, organizátoři jí pohrozili nejen pokutou, ale také vyloučením z turnaje i ostatních grandslamů.

„Sportovci jsou jen lidé. Tenis je naše privilegovaná profese, která samozřejmě vyžaduje povinnosti i mimo kurt. Ale neumím si představit jiné zaměstnání, kde by byla docházka (vynechala jsem jednu tiskovou konferenci za sedm let na okruhu) tak tvrdě zkoumána,“ píše Ósakaová.



V příspěvku na sociálních sítích, v němž oznámila odstoupení z Paříže, uvedla, že od zisku titulu na US Open 2018 trpěla depresemi a úzkostí. A právě konfrontace s otázkami médií jí v těchto stavech měla přihoršit.

A okolnímu světu nyní vyčítá, že jí nutilo předložit důkazy.

„Cítila jsem se pod velkým tlakem, abych odhalila své symptomy. Upřímně, bylo to proto, že mi tisk a turnaj nevěřily. Tohle nikomu nepřeju.“

„Neměli byste svému zaměstnavateli odhalovat nejosobnější příznaky, měla by fungovat personální opatření chránící alespoň nějakou úroveň soukromí.“

„Necítím se pohodlně jako mluvčí nebo tvář mentálního zdraví sportovců. Je to pro mě pořád nové a nemám všechny odpovědi. Doufám, že lidé dokážou pochopit, že je ok nebýt ok a že je ok o tom mluvit.“

Už za deset dní se na Ósakaovou, jakožto přední domácí naději olympijských her v Tokiu, bude opět upírat enormní pozornost.

„Jsem velmi natěšená, že budu v Tokiu hrát. Olympijské hry jsou samy o sobě speciální, na domácí půdě představují splněný sen,“ upozorňuje tenistka navzdory událostem posledních týdnů.

Vinou obnovení nouzového stavu v japonské metropoli však sportovní svátek proběhne zcela bez diváků, což z očekávané domácí atmosféry ukrojí povážlivý kus.

Nicméně Ósakaové může tiché prostředí spíš přijít vhod, rozpoložení světové dvojky totiž zůstává velkou neznámou.



„Nechci být znovu zatažena do zkoumání své osobní zdravotní historie,“ přeje si 23letá Japonka. „Až se příště potkáme, požádám média o určitou úroveň soukromí.“

Jenže ono setkání proběhne na nejsledovanější sportovní akci světa. A navíc na domácí půdě japonské superstar.