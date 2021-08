Slováci bez posil z NHL. Kluby jim start v bojích o Peking zakázaly

„Nejsou tady s námi naši nejlepší hráči ze zámoří,“ pokrčí rameny pro šport.sk útočník Tomáš Jurčo. „Ale pořád tu máme dostatek talentu.“

Chápete správně. Zatímco širší světová špička včetně Česka hledí k Pekingu, kde doufá v účast borců z NHL, Slováci se bez nich musí obejít už při kvalifikačním turnaji, který začíná za šest dní.

„Start jim nedoporučily a zakázaly jejich kluby,“ přibližuje generální manažer reprezentace Miroslav Šatan a smutně dodá: „Přitom jsme byli ochotní zaplatit náklady na jejich pojištění.“

Ve výběru kanadského trenéra Craiga Ramsayho chybí obr Zdeno Chára, brankář Jaroslav Halák, vítěz Stanley Cupu Erik Černák. Už dřív se omluvili bek Andrej Sekera a útočník Richard Pánik.

Kanadský trenér slovenských hokejistů Craig Ramsay (vlevo) při utkání proti svým krajanům. (20. února 2018)

Ale i bez zámořských trumfů budou Slováci doma v Bratislavě favority. S borci z NHL by se ovšem zrádný turnaj dal zvládnout daleko snadněji. Na olympiádu odcestuje jen vítěz z kvarteta, které doplňují Poláci, Rakušané a Bělorusové. Právě ti už měsíc společně trénují na ledě a na posledním šampionátu v­ Rize obrali o body Čechy a porazili Švédy.

„Top hokejisté chybějí, ale sestava Slovenska je určitě silnější než na mistrovství světa,“ uvažuje v komentáři sportovní novinář Tomáš Prokop.

Nominaci kromě sedmičky zástupců české extraligy rozšířil alespoň stejný počet krajanů, kteří se v NHL pokoušejí uchytit.

„Na papíře je náš tým nejsilnější, ale musíme to ukázat na ledě. Olympijskou kvalifikaci bychom měli zvládnout,“ velí křídelník Jurčo, který se až do čtvrtka chystal na kempu zámořských borců ve Zvolenu. O víkendu se kompletní slovenský mančaft uzavře do bubliny a věří, že ji opustí jako účastník únorových her.

Hry a bídné vzpomínky

Zatímco mezi Čechy spojení zimní olympiády a hokeje automaticky vzbudí nezapomenutelné zážitky a euforii, na Slovensku vyvolává přesně opačné pocity.

Ve Vancouveru 2010 národnímu týmu těsně unikla medaile, když v utkání o třetí místo ztratil v závěrečné třetině dvoubrankový náskok proti Finům (3:5).

VANCOUVER 2010. Slovák Josef Stümpel a český kapitán Patrik Eliáš. (17. února 2010)

O čtyři roky dřív do té doby neporažené Slováky vyřadil ve čtvrtfinále rozklížený český výběr, který nakonec v Turíně doputoval k bronzu.

O hrách v Salt Lake City 2002 se dodnes na Slovensku hovoří jako o obří nespravedlnosti. Součástí hlavního turnaje byla i kvalifikační skupina, do níž však Slováci nemohli nasadit houf posil z NHL, která ještě neměla přerušený program. A soubor hráčů z Evropy neuspěl.

Slovenští hokejisté v kvalifikačním turnaji o Salt Lake City 2002. Na ledě leží zraněný Richard Lintner.

Podobný scénář znali Slováci z Nagana jen s tím rozdílem, že porážku 3:4 v rozhodujícím skupinovém utkání proti Kazachům už Pálffy, Šatan, Demitra nebo Stümpel sledovali přímo z tribuny. V Japonsku si ani jednou nezahráli. „Slovenské hokejové Waterloo,“ bilancoval turnaj web hokej.sk.

Neúspěch v blížící se kvalifikaci, byť bez posil z NHL, by se dal hodnotit podobně. Vždyť olympijská pouť by skončila už v Bratislavě.