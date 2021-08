Kdo proti Čechům? Olympijský turnaj hokejistů pozná finální složení

Slovensko a Lotyšsko. S těmito státy se Češi nesetkají.



Základní skupiny na ZOH v Pekingu A - Kanada, USA, Německo, Čína B - Tým ROC, Česko, Švýcarsko, 3. postupující C - Finsko, Švédsko, 1. postupující, 2. postupující

Proč?

Na české hokejisty totiž vychází nejhorší ze tří postupujících z kvalifikační fáze a Slováci a Lotyši jsou první dva nasazení. Žádná z kombinací tak ani jednoho do skupiny B nepřivede. Dva nejlépe postavené celky podle světového žebříčku IIHF z roku 2020 budou přiřazeny do skupiny C, kde čekají Finové se Švédy.

V kvalifikaci nemusí bojovat osm týmů, které podle žebříčku mají účast jistou. Doplňuje je hostitelská Čína, té ve světové konkurenci patří až 32. příčka. Lepší je například Španělsko, Srbsko, Chorvatsko nebo Nizozemsko.

Kdo má ještě šanci postoupit?

Skupina A - Bratislava

Slovensko, Bělorusko, Rakousko, Polsko

Největšími favority skupiny A jsou Slováci. Ti se ovšem musí popasovat se značnou absencí opor z NHL. Tomáš Tatar, Erik Černák nebo Zdeno Chára budou na turnaji chybět.



Týmy NHL totiž hráčům účast v olympijské kvalifikaci nedoporučily, podle generálního manažera slovenské reprezentace Miroslava Šatana dokonce zakázaly. „Přitom jsme byli ochotní zaplatit náklady na jejich pojištění,“ dádává.

Naopak přijedou Christián Jaroš a Marian Studenič z New Jersey, Martin Fehérváry z Washingtonu a Adam Ružička z Calgary.

Jejich největším soupeřem budou Bělorusové, kteří jako jediní působí v elitní divizi mistrovství světa. Nebýt výjimky o (ne)sestupu, opět by se po nepovedeném turnaji v Rize propadli o divizi níže.

Bělorusové budou mít k dispozici svého nejproduktivnějšího hráče z posledního šampionátu Jegora Šarangoviče, Rakušané zase vycházející hvězdu Marca Rossiho, který poslední sezonu strávil mimo mantinely kvůli problémům se srdcem po prodělání covidu.

Skupinu dotvoří papírově nejslabší z dvanácti bojujících týmů, Poláci se do čtvrté fáze kvalifikace probojovali na úkor Kazachstánu, který porazili 3:2.



Skupina B - Riga

Lotyšsko, Francie, Itálie, Maďarsko



Druhá skupina se odehraje u favoritů v Loyšsku. Ti se budou moct spolehnout na výpomoc hned dvou hráčů z NHL. Po nejlepší sezoně v kariéře pomůže Rudolfs Balcers, naopak vleklé zranění v minulém ročníku do hry vůbec nepustilo Zemguse Girgensonse. I on ale svou zem bude v kvalifikaci na olympijské hry reprezentovat.

Nečekají je příliš zvuční soupeři. Francouzi si naposledy zahráli na ZOH 2002 v Salt Lake City, kdy součástí turnaje byla i kvalifikační skupina přímo v dějišti her. V základní skupině chybějí od roku 1992, tehdy na domácí půdě v Albertville překvapivě postoupili až do čtvrtfinále, ve kterém nestačili na Spojené státy.

Italové ze zbylé trojice jako jediní hrají v elitní divizi mistrovství světa. Na něm se ale představili ve velmi okleštěné sestavě, více než patnáct hráčů bylo na poslední chvíli pozitivně testováno na covid. Chyběla především opora v brance Andreas Bernard, který má zkušenosti z nejvyšší finské ligy. Pokud Italové chtějí držet reálné naděje na postup, činit se bude muset nejvíc právě Bernard.

Maďaři postoupili do čtvrté fáze kvalifikace přes lehce favorizované Brity, kteří v poslední době zažívají hokejovou obnovu. Maďaři v Nottinghamu vyhráli skupinu C, přestože duel s Rumunskem museli zachraňovat až v prodloužení.

Skupina C - Oslo

Norsko, Dánsko, Jižní Korea, Slovinsko

Kvalifikace na ZOH 2018 Jedinou změnou oproti poslední kvalifikaci je záměna Slováků s Němci, kteří se dostali mezi nejlepší osmičku zemí na světě. Tehdy se z postupu na hry radovali Slovinci, Němci a Norové.

Od třetí skupiny se očekává nejvyrovnanější boj o postup. Norové svádějí s Dány vždy vyrovnané souboje, naposledy se spolu utkali v sérii tří přípravných utkání před mistrovstvím světa, celkové skóre vyznělo těsně 8:7 pro Nory.



Norové mohou být šťastní vždy, když přijede reprezentovat zemi národní klenot Mats Zuccarello. A ten čas nastal i nyní. Nor se zkušenostmi z více než 700 zápasů v NHL bude spolu s týmem bojovat o účast na olympijských hrách. Díky plánované dohodě mezi IIHF a NHL by mohl přijet i na samotný turnaj v Číně.

Podcenit se rozhodně nedá ani Slovinsko, které značně posílilo o hvězdu Anžeho Kopitara. Navíc Slovincům olympijské hry v poslední době vycházejí. Dvakrát v řadě na nich nechyběli, zároveň dokázali dvakrát porazit Slovensko a na posledních hrách v Jižní Koreji si dokonce vyšlápli na Spojené státy. Skončili druzí ve skupině, stopku jim vystavili do té doby bezradní Norové, soupeř v letošní kvalifikaci.

Posledním do party je Jižní Korea, která si po loňské účasti bude muset tu letošní vybojovat v kvalifikaci. Narozdíl od Slovinska nemusela projít třetí fází kvalifikace, je nasazená přímo do čtvrté.