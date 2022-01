Stačí zvládnout hada. Olympijská trať je poměrně lehká, říká sáňkař Lejsek

Když se českých olympijských sáňkařů zeptáte, co je na jejich sportu baví nejvíc, nejčastěji padají dvě slova - adrenalin a rychlost. Do Pekingu se vypraví hned čtyři reprezentanti. „Ve spodní části je jeden zrádný výjezd ze zatáčky do hada, kde je to z kopce a do kopce. Tam musí člověk zachovat co nejvíc klidu. Když se hne, tak je konec,“ popisoval Michael Lejsek olympijskou trať.