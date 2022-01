OLYMPIJSKÉ SPORTY: Zavedený program sáňkařů, pojedou jednotlivci, dvojice i týmy

1 Soutěžní formát

Závod jednotlivců trvá dva dny a má stejná pravidla pro muže i ženy. Zahrnuje celkem čtyři jízdy (každý den dvě), jednotlivé časy každého soutěžícího se sčítají. Do poslední čtvrté jízdy postupuje pouze prvních dvacet závodníků podle průběžného pořadí. Sáňkař s nejlepším celkovým časem se stává vítězem.

Rozdíl mezi mužským a ženským závodem je v délce trati. Ženy mají prostor startu umístěný níže na trati, jejich celková dráha je tak o něco kratší.

Závod dvojic není ve srovnání s těmi individuálními tak dlouhý – trvá jeden den a skládá se ze dvou jízd. Princip soutěžního formátu je ale stejný, vítězem se stává dvojice s nejlepším celkovým časem.

Týmový závod má podobu štafety. Účastní se jej jednotlivec (žena), jednotlivec (muž) a dvojice. Čas týmu se začíná počítat, jakmile odstartuje první člen štafety (žena). V cíli musí soutěžící pomocí dotykového zařízení otevřít startovní bránu pro druhého člena štafety (muže), ten následně v cíli otevře startovní bránu pro dvojici.

Teprve až do cíle dorazí dvojice jakožto poslední člen štafety, soutěžní čas se zastaví. Vítězem závodu se stává nejrychlejší tým.

Saně - disciplíny a soutěžící zimní olympijské hry 2022 Závody jednotlivců - muži, ženy

- muži, ženy Závod dvojic - mužské/smíšené týmy *

- mužské/smíšené týmy * Týmový závod - smíšené týmy * Závod je otevřen mužům i ženám, většinou však soutěží mužské dvojice

2 Olympijská historie

Poprvé se saně objevily na olympijských hrách v Innsbrucku roku 1964 a v programu her od té doby vydržely až do současnosti. Do roku 2010 figurovaly v programu tři závody ve dvou disciplínách – individuální závod mužů, individuální závod žen a závod dvojic.

V Soči roku 2014 poprvé soutěžily i smíšené týmy, a počet disciplín se tak rozšířil. Podle počtu olympijských medailí je historicky nejúspěšnější zemí Německo.

3 Česká sportovní stopa

Nejlepších úspěchů včetně pódiových umístění na mezinárodní scéně dosahovali sáňkaři v dobách Československa. V meziválečném období na evropských šampionátech, později na světových. Olympijskou medaili však tuzemský sáňkařský sport nikdy nezískal.

Nejlepší výsledky pod pěti kruhy zaznamenala reprezentace v 60. a 70. letech minulého století. Šestá místa Oldřišky Tylové (Innsbruck 1964), Dany Beldové (Grenoble 1968) a dvojice Jindřich Zeman, Vladimír Resl (Innsbruck 1976) zůstala dodnes nepřekonána.