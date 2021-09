Společně pro sdílenou budoucnost. Pořadatelé oznámili heslo her v Pekingu

Zimní olympijské hry v Pekingu se budou konat pod heslem „Společně pro sdílenou budoucnost“. Oficiální slogan her, které začnou 4. února 2022, dnes při slavnostním ceremoniálu oznámili pořadatelé. Měl by podle nich poslat do světa zprávu, aby se lidé z různých kultur po celém světě spojili a přinesli lepší budoucnost plnou míru, jednoty a pokroku