Karlík po příletu z Pekingu: Zimy jsme už měli dost. Ale hry jsem si užil

Jinak si ale dvaadvacetiletý mladík své první olympijské hry užil. Čerpal zkušenosti, poznával, jak to na podobně velké akci chodí.

Navzdory náročným podmínkám běžecky obstál a na tratích patřil ke špičce. Jen střelba ho mrzela a stála ho lepší výsledek, než bylo třeba 28. místo ve sprintu.

„Bylo to úžasné. Zajímavá zkušenost,“ ohlédl se Karlík po příletu. „I přesto, že tam byla bariéra v podobě covidu, tak jsem se ji snažil nevnímat a užívat si to. Neřešil jsem ani nějaké politické pozadí, soustředil jsem se na závody a bylo to za mě super.“

Někteří sportovci říkali, že kvůli covidovým opatřením necítili tu správnou olympijskou atmosféru. Jak jste to měl vy?

Za mě byl olympijský nádech cítit. Nebylo to tak, že bychom se stranili a byli čistě jen ve vesnici. V rámci možností se to družilo a bylo to fajn. Vesnice byla hezky udělaná, mohli jste se v ní potkávat, vyměňovat si zkušenosti, zážitky, odznáčky. V tomhle to bylo fajn.

Co vám nejvíc utkvělo v paměti?

Asi první závod. Nevíte, co čekat. Nevíte, jakou bude mít atmosféru. Nevíte, jak bude probíhat.

Ještě něco?

Trochu mě mrzí, že jsme nebyli na zahajovacím ceremoniálu, ten by byl super. Byli jsme alespoň na tom závěrečném, ale to pro mě už nemělo takovou jiskru. Jak zhasínal oheň, tak jsme se už těšili domů.

A zároveň si asi dlouho budete pamatovat tamní tuhou zimu, že?

Jo jo. Už jsme toho měli dost. Když v minus dvaceti stupních přecházíte z českého domu do jídelny, musíte se pořád oblékat, svlékat. Jednou je vedro, jednou zima. Takže už mě to štvalo, ale bral jsem to, jak to bylo, a stejně jsem si to užil.

Probíhající závod biatlonistů v Pekingu 2022. Čech Mikuláš Karlík. (5. února 2022)

Bylo to kvůli tomu mrazu o hodně jiné, než jste zvyklý?

Jiné to určitě bylo. V takovém mrazu jsem ještě nikdy nezávodil, takže to bylo dost specifické. Sníh byl i dost pomalý.

Vy jste se s ním ale běžecky popasoval dobře.

Nevím, jestli mi to sedlo… Bylo to takové zvláštní, cítil jsem se vyčerpaně, stejně jako ostatní jsem moc nevěděl, co mám od sebe čekat, takže jsem byl docela překvapený, že se mi takhle jezdilo. Škoda jen, že jsem k tomu nepřidal i střeleckou stránku.

Zaznamenal jste po organizační stránce nějaké problémy?

To asi ne. Jak je to taková obrovská akce a všechno se plánuje hromadně, tak nějaké věci šly třeba pomaleji. Ale že by byl vyloženě nějaký problém, tak s tím jsme se nesetkali.

Jaký byl zpáteční let?

Chvilku jsme čekali na letišti, byl nějaký problém s bagáží. Nějakou hodinku jsme měli zpoždění, pak ale v klidu.

Platila při něm stejně přísná opatření jako při letu tam?

Celou cestu jsme měli roušky, ty jsme si sundávali jen při jídle. Ale i tehdy to bylo vymyšlené tak, že jedla jen jedna řada, druhá ne, pak se to otočilo. Na sektor jsme měli vlastní záchody. Každý to dodržoval, myslím, že to bylo i snesitelné, takže nebyl problém.

Co vás čeká teď?

Pojedu domů, odpočineme si. Asi po dvou dnech se začneme vracet do tréninkového procesu a myslím, že prvního už odlétáme do Kontiolahti (kde biatlonisty čeká od 3. do 6. března Světový pohár).

Bez lyží budete jak dlouho?

Asi dva dny. Ale možná ani to ne.

Myslíte, že se v dalších závodech nějak pozitivně projeví vysoká nadmořská výška, ve které jste teď poslední týdny trávili?

O tom jsem nepřemýšlel. Teď si budu chtít co nejvíc odpočinout a pak do toho zase vletím a snad to půjde.