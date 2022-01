Tři Grácie, sportovci na tribunách a vyhlížení překvapení. Šéf výpravy o Pekingu

Co pro vás znamená 113 sportovců na olympiádě?

Pro mě je hezká zpráva, že máme takhle velkou výpravu. Na druhou stranu to přináší o to víc starostí. Skvělé je, že tam máme dva hokejové týmy, které se postarají o atmosféru, dodají nám punc týmovosti.

Jak moc finální tahle nominace je?

V některých disciplínách ještě čekáme na možné přerozdělení míst. Čekáme na to, jak to skončí u bobistů, kde jsou možné určité pohyby, v biatlonu se čeká na výsledky závodů, pak se doplní sportovec, v hokeji taky. Přihlášku posíláme 21. ledna, pak už se toho moc měnit nedá.

Jde o nejpočetnější výpravu v historii, ale medailových ambicí zase tolik není.

Vy o mně víte, že dopředu nerad cokoliv říkám, nebo odhaduju. Doufám, že přijde nějaké překvapení, jak jsme na to zvyklí. Jasné jsou naše Tři Grácie – Ester Ledecká, Martina Sáblíková a Eva Samková, i když je Eva zraněná. Máme tam biatlon a uvidíme v dalších sportech.

Jak to momentálně vypadá s Evou Samkovou, u které není jisté, jestli na hrách kvůli dvěma zlomeninám bude závodit?

Eva je kvalifikovaná i nominovaná svazem a o tom, zda pojede, se bude rozhodovat na poslední chvíli. Podmínka účasti sportovce samozřejmě je, aby měl odpovídající zdravotní stav. O něm rozhodnou její lékaři. Budeme respektovat jakékoli Evino rozhodnutí. Ale stará se o ni tolik odborníků, že jeden doktor s velkým D tomu nepomůže (usměje se). Držíme jí pěsti.

Považoval byste její účast za malý zázrak?

Ve chvíli, kdy jsem slyšel první diagnózu, tak jsem si myslel, že je to konečná. Pak jsem si ale vzpomněl na svou zlomenou nohu, kterou mi sešroubovali, a řekli, že na tom místě už se mi nezlomí, protože mi ji drží kov. Podobně to má ona, navíc je obrovská bojovnice, která už teď ve snowboardových botách zkouší i jezdit na airbiku. U někoho jiného bych si asi řekl, že je to konečná, ale u Evy těžko říct.

S Martinou Sáblíkovou a její ranou na stehně to vypadá jak?

Nemám další zprávy, že by ta drobná lapálie, kterou měla, měla další vliv na trénink. Doufám, že bude v pořádku, už jsem ji viděl svištět na kole, takže určitě bude v pohodě.

O Ester Ledecké nějaké zprávy máte?

Ta má kolem sebe profesionální tým, který jede podle svého plánu. Je ve své bublině, nic nepodcení. Ona je velká profesionálka, v tomhle jí věřím.

Co nějaké další šance na medaili?

V biatlonu je kromě Markéty Davidové těch šancí víc. Někteří asi budou uvažovat, jestli riskovat, nebo jít jinou cestou, i když na to na olympiádě není čas. Třeba štafety můžou být hodně otevřené a na posledních hrách se biatlonu vždycky dařilo. Je to silný, sladěný tým. A může se stát, že i v dalších sportech někdo překvapí, u hokejistů je to taky otevřené na obě strany.

Počet pozitivních případů na covid-19 v Česku znovu roste a do konce ledna ještě růst má. Jaká je šance případně pozitivně testované sportovce v nominaci nahradit?

Spíš než ten administrativní proces bude náročnější sportovce dostat do Pekingu. Všichni náhradníci, kteří jsou v pořadí, by měli jet ve stejném režimu jako ti, kteří na hry jedou. Taky by pro ně měla platit podmínka vyplňování zdravotního stavu za posledních 14 dní, taky musí dodržovat opatření, projít testy. Pak už je to jen záležitost elektronického formuláře.

Jaký bude režim sportovců na místě? Budou moci zůstat v Pekingu i poté, co jim skončí závody?

V tuhle chvíli platí pravidlo opustit Peking do 48 hodin po skončení posledního závodu. Výjimku tvoří ti, kteří budou chtít zůstat do slavnostního zakončení.

Přípravy na XXIV. zimní olympijské hry v čínském Pekingu

Navštěvovat ostatní sporty moci budou?

Na rozdíl od Tokia Číňané deklarují, že to možné bude, což je skvělé, že budou moci fandit svým kolegům. Na druhou stranu, jednotlivé oblasti jsou od sebe dost daleko, takže pohyb mezi třemi olympijskými centry bude minimální.

Ale pořád platí, že fanoušci budou na sportoviště vpuštěni?

Nemáme jinou zprávu, než která se komunikuje od začátku, tedy že diváci z čínské pevniny budou moci přijít fandit. Ale nevím, jak to bude zorganizované – jestli budou na jedné tribuně, která bude na hony vzdálená sportovcům, doprovodu a dalším? I to je možné.