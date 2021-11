Raškovka 2.0 a bunda s nanomembránou. Olympijská kolekce poodhalila tvář

„Každý z vás má na sobě něco s cedulkou Made in China,“ začal představování konceptu pro olympijskou kolekci předseda ČOV Jiří Kejval. „Rozhodli jsme se, že půjdeme proti proudu a budeme prezentovat český průmysl a české technologie společně s českými sportovci.“

Tak vznikl emblém Made in Czech Republic, který je výrazným prvkem nové Raškovky, čepice, jež připomíná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Grenoblu 1968.

Označení původu platí jak pro sportovce, tak i pro kolekci samotnou. „Poprvé od roku 1968 vystoupí naši sportovci na stupně vítězů v oblečení kompletně vyrobeném v České republice,“ zdůraznil Kejval.

Předseda ČOV Jiří Kejval při představování olympijské čepice pro zimní hry v Pekingu.

Podobu bundy a kalhot olympijský výbor zatím nezveřejnil. Už teď je ale jisté, že jedním z nejdůležitějších prvků oblečení bude nanomembrána vyvinutá na univerzitě v Liberci.



„Nanomembrána je 100% voděodolná a také větruodolná. Zároveň je ale paropropustná, takže skvěle odvádí pot,“ vysvětlil přednosti materiálu Roman Knížek z TUL. Knížek je autorem technologie, díky které se dá nanomembrána v oděvech použít. Vývoj trval podle Knížka několik let.

To potvrdil i Václav Hrbek, generální ředitel značky Alpine Pro, která oblečení pro olympioniky šije už posedmé. „Ten materiál byl na začátku velmi funkční, ale pro oblečení nepoužitelný,“ popsal Hrbek. „Teď ale můžeme dát českým sportovcům to nejlepší, co lze u nás vyrobit,“ řekl.

Testování olympijské kolekce se potřetí zúčastnil Tomáš Kraus, dvojnásobný mistr světa ve skikrosu. „Za svou kariéru jsem vyzkoušel asi ty nejlepší materiály, které na světě jsou, a tohle je minimálně srovnatelné,“ prohlásil Kraus. „Když je to oblečení kvalitní, tak si člověk říká, že má vyřešené všechny věci, které vedou k dobrému výsledku. Je podle mě důležité, že se tomu věnuje pozornost,“ dodal.



Testování doplňků měla na starosti olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Podílela se tak na rozhodnutí obejít se v nové verzi Raškovky bez ikonické bambulky, což vysvětlila především jednodušší výrobou. „Asi všechny překvapilo, jaký byl o první Raškovku zájem. Tím, jak se pořád dodělávaly další, tak asi ne každá várka byla dokonalá a občas ta bambulka dělala problém.“

Inovovaná „Raškovka“. Takovou podobu má čepice pro české účastníky zimních olympijských her v Pekingu.

Nová Raškovka se kromě chybějící bambulky liší od té minulé odstíny trikolory. „Snažili jsme se pro tuto kolekci vzít z Raškovky to nejlepší a v drobných detailech ji vylepšit, modernizovat,“ popsala Neumannová.



Představení nové Raškovky se účastnil také Jan Mazoch, bývalý skokan na lyžích a vnuk Jiřího Rašky. „Už ta první čepice byla super. Tahle je taková výraznější, pozitivnější. Troufám si říct, že děda by měl obrovskou radost,“ svěřil se Mazoch. „Je to takový nástroj k propojení sportovců a fanoušků. Doufám, že uvidíme, jak lidi fandí českým sportovcům v těchto čepicích.“

Kateřina Neumannová demonstrovala na moderátorovi tiskové konference, jak se správně nosí olympijská čepice.

Emblém s nápisem Made in Czech Republic působí na první pohled jako cedulka s pracími symboly, která je součástí každého oblečení. Při bližším ohledání je ale zřejmé, že klasické piktogramy zde nahradily zimní sporty, jako například bob žehlení nebo hokej bělení.



„My se setkáváme především s tím Made in China, takže tohle vnímám jako takovou pěknou odvetu,“ okomentoval olympijskou verzi známé cedulky Mazoch.