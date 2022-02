Peking (Od našeho zpravodaje) - „Na snowboarďačku dobrý, ne?“ smála se dnes Ester Ledecká, když dorazila mezi reportéry po své další báječné olympijské jízdě. Jen tři dny poté, co vládla na snowboardu, už znovu proháněla nejrychlejší lyžařky světa. A jak! V superobřím slalomu ztratila na medaili nicotných 13 setin. Na tu zlatou pak 43 setin. Co je to za rozdíl? Pár metrů, jedna malá chyba.