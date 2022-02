Páté místo je super. Na snowboarďačku dobrý, usmívala se spokojená Ledecká

Pouhé dva dny měla česká olympijská hrdinka na přestup ze snowboardu na lyže.

Ukrutně málo, byť na to s týmem v posledním měsících trénovala.

Do superobřího slalomu navíc vstupovala už jako druhá, nemohla tak počítat s žádným informacemi z jízd svých rivalek. Tohle všechno bylo jiné oproti hrám v Pchjongčchangu.

Možná i proto Ledecká na jihokorejské zlato nenavázala. Smutnit ale nemusí, vždyť superobřím slalomem její lyžařské putování v Číně teprve začalo.

Ester, Jak vás to dnes bavilo?

Mě to bavilo moc, a co vás? Dělala jsem, co jsem mohla, a přijde mi, že tam bylo trošku snowboardu. Ale na snowboarďačku dobrý, řekla bych.

Co myslíte tím trochu snowboardu? Snowboardového skluzu?

Spíš mi připadá, že mám na tu trať pořád snowboardový pohled. V některých pasážích jsem si to možná zbytečně moc nadjížděla. Ale ta jízda mi přišla docela dobrá a vypadá to, že byla i docela rychlá, takže dobrý… A ten sníh je na trati parádní.

Byla dvojka na startovním čísle velká nevýhoda?

No… Když měl včera Tomas (Bank, kouč) online schůzi, já jsem byla ve svém pokoji a on byl v naší společné místnosti vedle. A když mě vylosovali, tak tam proběhla trošku sprostá slova. (smích)

A vám to vadilo?

Mně je to upřímně asi jedno. Já jsem byla ráda, že jsem měla krásně čistou trať. Samozřejmě, kdybych jela později, tak bych měla trošku víc informací, mohla bych se podívat na holky. Ale jsem ráda, že jsem si tohle mohla v Cortině (na loňském mistrovství světa) vyzkoušet s jedničkou, a že už jsem dneska viděla, jak to bude vypadat. A taky tady dneska byli docela dobří předjezdci, takže jsem dostávala report aspoň od kluků.

Takže s jízdou jste celkově spokojená?

Dneska se mi to hrozně líbilo, ta trať byla fajn. Možná jsem měla jet v některých pasážích víc napřímo, agresivně, ale dělala jsem, co jsem mohla. Zajela jsem nejlepší jízdu, které jsem v tu chvíli byla schopná. Jsem pyšná na sebe i na celý tým, že se jim mě povedlo přehodit a že jsem mohla zajet takovouhle jízdu. Páté místo je super.

Jak jste byla spokojená s materiálem? Lyže vám jely?

Zatím nevím, musíme se pak asi podívat na video, jak mi to jelo na rovinách oproti holkám, ale Miloš (Machytka, servisman) udělal určitě fantastickou práci. Celý tým ji odvedl, jak během těch dvou dní před super-G, tak i dneska.

Víte o nějakém konkrétním místě, které vás třeba stálo těch třináct setin na bronzovou medaili?

To nevím, budu to muset s klukama pořádně zanalyzovat. Možná při nájezdu do jedné pasáže jsem nebyla tak čistá, některé zatáčky jsem možná jela hodně z vrchu. Ale neviděla jsem mezičasy, tak jen hádám.

Analýzu u videa máte ráda?

Bude to trochu bolestivý, protože hlavně Tomas má tendence počítat, kde jsem ztratila medaile (smích), kde jsem ztratila zlatou, stříbrnou a bronzovou, ale takhle to je. Musím se z toho poučit, abych byla příště lepší.

Na druhou stranu, páté místo je stále vaše nejlepší umístění v super-G v sezoně.

Jo, ten výsledek mi přijde skvělý. Spousta opravdových favoritek skončila za mnou, a to tady lyžovaly, jsou to jenom lyžařky, tak si myslím, že to je dobrý. Celkově jsem s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum a uvidíme, jak to půjde dál.