Ledecká byla v prvním tréninku na sjezd jedenáctá, ukázala se i Goggiaová

Vedle Ledecké si sjezd otestovala také Tereza Nová, která v drobném sněžení zajela 41. čas, šest a půl vteřiny za Nuferovou. „Mám smíšené pocity. Oproti tomu, jak jsem to čekala, to bylo víc v pohodě. Vím, že do toho můžu jít víc a nemusím se toho bát,“ řekla Nová. Barbora Nováková kvůli problémům s kotníkem do prvního tréninku nenastoupila.

Na startu se neobjevila ani slovenská šampionka Petra Vlhová. Naopak se na sjezdovku Rock vydala Američanka Mikaela Shiffrinová, a zvládla ji o 14 setin rychleji než Ledecká v celkově devátém čase.

O osm setin za českou jedničkou skončila nejlepší sjezdařka sezony Sofia Goggiaová z Itálie, která se snaží překonat bolesti v poraněném kolenu. Po dojezdu zvedla vítězně ruce nad hlavou. „Trochu to bolí, ale olympiáda je pro mě všechno a udělala bych cokoli, abych tady mohla startovat,“ řekla olympijská vítězka sjezdu z Pchjongčchangu.

Olympijský sjezd je na programu v úterý 15. února, do té doby se mají jet ještě dva tréninky.