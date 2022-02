Davidová: Jako by mi měly upadnout prsty. Kouč Gjelland ji chválil za běh

„Jeden z nejtěžších letošních závodů,“ říkala Davidová bezprostředně za cílem do mikrofonu Radiožurnálu. „Trať tu není jednoduchá a když k ní přidáte zdejší nadmořskou výšku a takovéhle počasí, je to za trest.“

Norka Ingrid Tandrevoldová v posledním kole doslova zkolabovala, další závodnice ronily v cíli slzy.

„A všem nám jen těžce rozmrzaly prsty, bylo to fakt strašné,“ poznamenala Davidová.

Na střelnici při každé ze čtyř zastávek minula jeden terč. „Vůbec jsem tam necítila prsty, fakt vůbec. Divím se, že jsem něco trefila. Měla jsem pocit, jako by mi měly prsty upadnout.“

Zato na trati se tentokrát předvedla parádně a zaznamenala šestý nejlepší čas dne, což je bezesporu příslib do zbývajících závodů. „Dělala jsem, co jsem mohla. Jako vždycky,“ ujistila a pospíchala se skrýt do tepla.

Běh nejlepší české biatlonistky ocenil také trenér Egil Gjelland. „Makulin výsledek ve sprintu bohužel zničil její výsledkové ambice i pro stíhačku,“ poznamenal. „Ale svým během mě dnes potěšila. Co jsem viděl na vlastní oči nebo i na obrazovce, byl to z její strany velmi dobrý projev.“

Z nejlepší pozice vybíhala do sprintu pětadvacátá Lucie Charvátová, v závodě si se čtyřmi chybami na střelnici sice pohoršila na 34. místo v cíli, přesto jí získané body stačily na uhájení pozice mezi třiceti účastnicemi hromadného závodu, kam se probojovala jako devětadvacátá.

Lucie Charvátová na trati stíhačky.

Hned za ní doběhla ve stíhačce Jessica Jislová, ta však zůstane při hromadném závodě s vysokou pravděpodobností pouhou divačkou, protože je pro něj až šestou náhradnicí.

„Horší než padající sníh byl dneska mráz,“ líčila. „Sice jsem si nejdřív myslela, že to bude v pohodě, ale byl vážně hodně nepříjemný. Dost jsme s ním všechny bojovaly. Jak je tu větší vlhkost, tak jakmile se dotknete zbraně, je to konec. Obzvlášť při nástřelu, kdy na střelnici postáváte a mnohem víc se dotýkáte kovových částí malorážky.“

Ve středu se i ona vrátí do závodů při ženské štafetě. Kouč Gjelland hlásí, že sestavu má zatím jasnou ze tří čtvrtin. Na mysli má Davidovou, Charvátovou a Jislovou.

„Tu čtvrtou si musím rozmyslet,“ oznámil. Juniorka Tereza Voborníková se ve stíhačce trápila na střelnici. Místo ní připadá v úvahu zkušená Eva Puskarčíková, která zatím do bojů v Pekingu nezasáhla.