ONLINE: Biatlonistky běží stíhací závod, nulou začíná jen Jislová

Jako první startuje z Češek Charvátová, 25. žena sprintu, která na čelo ztrácí minutu a 51 vteřin. Za elitní desítkou je pozadu o 36 sekund.

S číslem 31 vyráží Jislová (+1:58), česká jednička Davidová figuruje ve startovní listině až jako 41. (+2:28). Voborníková má s číslem 58 manko dvou minut a 47 vteřin.

Do stíhačky postoupilo nejlepších šedesát biatlonistek ze sprintu, startují do ní na základě rozestupů právě z nejkratšího závodu. Na deseti kilometrech střílejí čtyřikrát: nejprve dvakrát vleže, poté vestoje.

Charvátová ve sprintu minula jen poslední ranou, ovšem na trati se nezvykle trápila, v Pekingu se totiž pere s vysokou nadmořskou výškou.

Pokud by se ve stíhačce znovu umístila v popředí, mohla by proniknout do závěrečného závodu s hromadným startem, do nějž zasáhne 15 nejlepších z celkového hodnocení Světového poháru a 15 podle olympijských výsledků.

„Doufám, že bych mohla nějaké body vyčarovat i ve stíhačce, aby to klaplo. A úplně nejradši bych byla, aby se mi nějaký závod jel pěkně a umístění stálo za to,“ přála si před startem.

Naopak Davidová zažila nepovedený sprint hlavně střelecky, minula čtyři terče. Na dvacáté místo ztrácí 49 vteřin.

S luxusním náskokem 31 sekund vybíhá šampionka sprintu Norka Röiselandová, její nejbližší pronásledovatelkou je Švédka Elvira Öbergová. O dalších šest vteřin zpět je Italka Wiererová.

