Peking? Jsem ve formě, věří před startem olympiády běžec na lyžích Novák

K sourozencům Petře a Michalu Novákovým se do nominace pro Peking vměstnal na poslední chvíli další odchovanec karlovarského lyžování Ondřej Černý, a to díky navýšené kvótě u mužské části reprezentantů v běhu na lyžích. U žen došlo naopak ke zúžení výběru, z původní nominace vypadly Barbora Antošová se Sandrou Schützovou.

„V první fázi nominace jsme využili možnosti obsadit všechna místa s tím, že o pěti závodnicích jsme byli stoprocentně rozhodnutí a zbylá dvě místa jsme stále řešili,“ vysvětluje ředitel úseku běžeckých disciplín Štěpán Kaliba. S finálním složením týmu pro Peking je spokojený. „Chtěli jsme o jedno místo navíc pro muže, což se povedlo. Ondra Černý má ambici uspět především ve sprintu,“ dodává.

Největší naděje v bílé stopě ovšem česká výprava vztahuje k týmové jedničce Michalu Novákovi, který se v rozběhnuté sezoně Světového poháru blýskl dvěma pátými místy. Tratě zvolené pro olympijské hry v Pekingu si společně s ostatními už stihl vyzkoušet a okruhy v horském středisku Čang-ťia-kchou označil za hodně náročné. „Zvlášť nejdelší okruh, tam mi připadá, že jenom stoupám a stoupám a nekončí to. Padesátka bude zajímavý závod,“ věští Michal Novák.

Od pátečního příletu do dějiště stále vstřebává časový posun a zatím v noci dle svých slov moc dobře nespí. „Usnul jsem ve tři ráno a pak jsem skoro nestihl dopolední trénink,“ říká ke svému zápolení s tzv. jet legem ve vyšší nadmořské výšce. Zároveň si zvyká na očekávaný přísný olympijský a koronavirový režim v bublině. Pohyb sportovců je totiž omezený pouze na olympijskou vesnici a sportoviště. „Je to pro mě takový jiný svět,“ přiznává. „Když jdeme klusat, tak můžeme jenom po vesnici čtyři sta metrů tam a zpátky. Na to nejsem úplně zvyklý.“

Běžci podobně jako biatlonisté řeší v olympijské vesnici ucpávání odpadů toalet na pokojích. A Nováka trošku zklamalo jídlo. „Před čtyřmi lety v Koreji byl větší výběr a přišlo mi to i chutnější. Teď to je spíš nouzovka,“ prohodí.

I přes všechny nástrahy však věří, že do startu prvních závodů bude připravený. Ženy čeká úvodní skiatlon v sobotu 5. února, muže o den později. „Myslím, že jsem ve formě. Teď se dá akorát vyladit. Spíš se dají věci zkazit než zlepšit,“ říká Michal Novák.