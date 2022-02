2. DEN ZOH: Skokani zabojují o finále, na Paulovy čekají dva zápasy

Čeští skokani na lyžích Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek zabojují v neděli o postup do finálového kola na středním můstku. Týmová soutěž krasobruslařů pokračuje krátkými programy žen, do kterých nastoupí i Eliška Březinová. Proniknout mezi dvacet nejlepších se pokusí sáňkař Michael Lejsek. Do dalších dvou zápasů nastoupí po nevydařené sobotě český curlerský pár.