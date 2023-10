Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Rusko hraje vabank. Stále požaduje start na hrách v Paříži i s příslušníky svých armádních klubů, vlajkou a hymnou. Odmítá neutrální status svých sportovců. Ba co víc, žaluje Mezinárodní olympijský výbor u švýcarského soudu. A navrch pokrytecky přijímá do Ruského olympijského výboru členy z nezákonně anektovaných ukrajinských území, protože „ta už navždy zůstanou ruská, bylo to zapsáno v našich zákonech“.