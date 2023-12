Paříž? Pro většinu jen sen. Které české týmy zabojují o olympiádu

Ženskou složku na letních hrách naposledy zastupovaly v roce 2012 basketbalistky, čerstvě si nečekanou naději vybojovaly házenkářky.

Basketbalistky mohly účast slavit znovu, z podceňovaného týmu s věkovým průměrem 24 let vytvořily výběr, který se na mistrovství Evropy vešel mezi nejlepší osmičku. Musely však skousnout těsné a nepříjemné porážky, od kvalifikace na olympiádu je dělilo jen pár setin v zápase s Německem.

Ani jejich mužští kolegové nezopakovali senzační postup z Tokia, v kvalifikačních bojích neuspěly ani obě volejbalové reprezentace. Kteří sportovci tedy stále žijí s nadějí, že se do Paříže probojují?

Možnost mají házenkáři, v lednu zaútočí na mistrovství Evropy, ze kterého první tým bez jisté účasti proklouzne přímo do Paříže a další dva do kvalifikace. O olympiádu si zahrají pozemní hokejistky, jež čeká kvalifikační turnaj v Indii, z osmi týmů získají letenku do Francie tři. Češky budou ve skupině čelit Německu, Chile a Japonsku.

Šanci mají též hráčky basketbalu 3x3, sen o olympiádě zatím živí i ragbistky, které si parádním bronzem z Evropských her zařídily místo v kvalifikaci. Sedmičkové ragby je ovšem v Česku stále amatérským sportem a postup na olympijské hry by byl spíš překvapením.

V podobné pozici jsou nyní také české házenkářky.

Na mistrovství světa se i díky senzační výhře nad favoritkami ze Španělska prosmýkly do čtvrtfinále. Ve vyřazovací fázi sice obsadily až osmou příčku, poprvé v historii si však zajistily místo v olympijské kvalifikaci. A v ní narazí na staré známé: Nizozemky, Argentinky a Španělky, jež potkaly i na šampionátu. Paříž si vyválčí dva nejlepší.

„Myslím, že je to 50 na 50. Nevzdáváme se našeho snu. Víme, že jsme odehráli dobré zápasy proti Argentině i Španělsku. Jednou porazíme taky Nizozemsko, tak proč ne v olympijské kvalifikaci?“ nadhodil norský trenér Češek Bent Dahl.

Kdyby jeho svěřenkyně v boji o sedmé místo na MS zdolaly Černou Horu, mohly se zařadit do na pohled přívětivější skupiny s Německem, Slovinskem a Paraguayí.

Teď na ně ovšem místo hratelnějších soupeřek číhají neoblíbené Nizozemky. „Máme jich plný zuby, protože je potkáváme snad úplně všude, i v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Tak se budeme snažit se na ně aspoň dostatečně připravit,“ říká křídelnice Adéla Stříšková.

V základní skupině teď Češky s Nizozemkami padly o 13 gólů. Porazit je dokázaly jen jednou – v roce 2015.

„Věřím, že se víc hráček brzy dostane na top úroveň. Doufám, že česká házená ví, na čem je třeba zapracovat,“ vzkázal kouč Dahl.

Už jen účast mezi nejlepší osmičkou na MS a místo v olympijské kvalifikaci je pro jeho tým malým zázrakem. Dostat se do Paříže by bylo obrovským překvapením a splněným snem.

„Budoucnost reprezentace vidím velmi pozitivně. Můj projekt pracoval s olympiádou v Los Angeles v roce 2028. Teď máme možnost zúčastnit se her v Paříži, takže jsme trochu napřed,“ těší Dahla.

A i v případě neúspěšné kvalifikace nemusí tolik smutnit. Protože společně s dalšími sporty připravuje mladý a perspektivní tým na budoucí olympijské boje