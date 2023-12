Směr Paříž. Kolik medailí získají Češi z olympiády? Rok 2023 je příslibem

Ale ano, jistě.

Vysvědčení ze sportovního roku 2023 je pro takové tvrzení pádným důkazem.

V drtivé většině sportů se letos uskutečnily světové šampionáty. A Češi na nich v olympijských disciplínách vybojovali celkem deset medailí: tři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové.

Do tohoto výčtu přitom není započten tenis, jenž má coby své vrcholy grandslamové turnaje. Z nich jsme vzali pro naši předpověď v potaz Roland Garros, protože na stejném místě a povrchu proběhne v příštím roce i olympijský turnaj. Takže si můžeme připočíst ještě pomyslné stříbro Karoliny Muchové.

A jsme opět na čísle jedenáct.

Největší překvapení: Horáčková

O tři vítězství se letos postarali sportovci, kteří na olympiádách dosud nikdy na stupně vítězů nevystoupali. Bezesporu největším šokem se stal triumf Marie Horáčkové, zrodilo se první české lukostřelecké zlato po 85 letech. Pod tokijskými pěti kruhy předloni při svém debutu na hrách vypadla v 1. kole, v Paříži už bude patřit k favoritkám.

Marie Horáčková (uprostřed) slaví zlatou medaili na mistrovství světa vedle druhé Alejandry Valenciaové (vlevo) a třetí Nody Sacukiové.

Také zlaté tažení beachvolejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera čekali nejspíš jen největší optimisté. Obzvlášť když si Perušič v létě natáhl břišní sval a ještě ve skupině na mistrovství světa se Češi trápili. Zato pak! Velkolepá jízda pro ně byla mnohonásobně příjemnější než ta tokijská, kterou jim zničil Perušičův covid.

„Bylo to tehdy největší kariérní zklamání, ale nakoplo nás,“ říkají.

Světoví šampioni: Ondřej Perušič a David Schweiner a na druhém snímku Martin Fuksa.

Martin Fuksa je naopak ve 30 letech už matadorem bojů o tituly na kanoistických světových šampionátech, za kariéru má tři a celkem 13 medailí. Na olympijských kolbištích však zatím „jen“ pátá místa.

Na světové stříbro letos dosáhli dva dominátoři z Tokia – judista Lukáš Krpálek a vodní slalomář Jiří Prskavec. Ten navíc ozdobil sezonu evropským prvenstvím a třetí příčkou v konečném pořadí Světového poháru.

Tradičním českým medailovým sportem zůstává střelba, což dokázaly stříbro Petra Nymburského a bronz Františka Smetany.

Dvě medaile, obě za třetí místo, vezli ze šampionátu v Budapešti i atleti. Jakub Vadlejch si po postříbřených tokijských hrách a bronzovém MS 2022 myslel na post nejvyšší – tak třeba to vyjde v Paříži.

Naopak smíšená štafeta na 4x400 metrů v Budapešti mile překvapila. Probít se stejně vysoko v Paříži bude pro ni přetěžké, obzvlášť pokud některé země tentokrát nebudou šetřit své největší čtvrtkařské opory.

Artur Omarov pózuje s bronzovou medailí a diplomem.

Životní úspěch v podobě bronzu zapsal zápasník Artur Omarov. Těsně pod stupni vítězů zůstali v letošní sezoně na MS na čtvrtém místě vodní slalomář Lukáš Rohan a veslařský dvojskif lehkých vah Šimánek, Vraštil. Pátí byli rychlostní kajakář Josef Dostál a dvojkajak Špicar, Havel. A šestí lezec Adam Ondra a vodní slalomář Václav Chaloupka.

České medaile MS 2023 – olympijské disciplíny ZLATO:

Fuksa – kanoistika, C1 1 000 m

Horáčková – lukostřelba

Perušič, Schweiner – plážový volejbal STŘÍBRO:

Krpálek – judo, do 100 kg

Prskavec – vodní slalom, K1

Nymburský – střelba, libovolná malorážka BRONZ:

Omarov – zápas řř., do 97 kg

Smetana – střelba, 10 m vzduchová puška

Vadlejch – atletika, oštěp

Smíšená štafeta 4x400 m – atletika Pozn.: Na tenisových grandslamech vyhrála Vondroušová Wimbledon, Strýcová tam triumfovala v deblu, Australian Open ovládly Krejčíková a Siniaková, na Roland Garros byla Muchová ve finále.

Příslibem k pokračování olympijských tenisových žní jsou vedle Roland Garros také skvělé úspěchy z dalších tří grandslamů. Markéta Vondroušová triumfovala ve Wimbledonu a deblový pár Krejčíková, Siniaková na Australian Open. Navíc Karolína Muchová postoupila do semifinále dvouhry na US Open.

Vítězství ve wimbledonské čtyřhře žen oslavovala na konci kariéry Barbora Strýcová, po jejím boku však stála tchajwanská partnerka Sie Šu-wej. Na hrách spolu mohou nastoupit výhradně národní páry. Stejné pravidlo platí pro stolní tenisty a dotkne se Hany Matelové, která pronikla do čtvrtfinále mistrovství světa ve čtyřhře se Slovenkou Balážovou.

Do seznamu největších českých olympijských nadějí musíme připočíst i sportovce, jimž sice vrchol sezony vůbec nevyšel, ale jinak opakovaně přesvědčovali o svých kvalitách. Z nich nejvíc vyčnívá střelec Jiří Přívratský, vítěz dvou závodů Světového poháru a druhý a třetí na Evropských hrách.

Rovněž někteří z majitelů jedenácti českých medailí z her v Tokiu zůstali v roce 2023 na mistrovství světa za svým očekáváním. Olympijský vítěz trapu Jiří Lipták byl sedmý, jeho tehdy stříbrný parťák David Kostelecký pětatřicátý. Bronzový šermířský olympionik Alexandr Choupenitch se letos zastavil v osmifinále. A deblkajak Dostál, Šlouf ani oštěpař Vítězslav Veselý na vrcholné akci roku nestartovali.

Zatím 34 jistých míst pro Paříž

V létě 2021 se na hrách představilo celkem 115 českých olympioniků. Jak početná může být výprava v příštím roce? Z dosavadních kvalifikací má zatím Česko jistých 34 míst, ale řada sportů je bude mít až v roce 2024. Například atleti mohou plnit limity a sbírat body do žebříčku do 30. června, plavci do 23. června. O účasti tenistů rozhodne redukovaný žebříček k 12. červnu, přičemž každá země může vyslat až 6 mužů a 6 žen.

Jiří Prskavec měl po skončení světového šampionátu v Londýne důvod y k úsměvu.

Dvě možnosti kvalifikovat se zatím nevyužil lezec Ondra, poslední šancí pro něj bude jarní kvalifikace nabízející deset letenek do Paříže.

Boje o jediné místo na startu každé kategorie se odehrají mezi vodními slalomáři v národní kvalifikaci, pouze Prskavec se už stihl v kategorii K1 na hry přednominovat na jméno, i na úkor celkového vítěze Světového poháru Víta Přindiše. O start v kategorii C1 naopak svedou mezi muži tuhý souboj také Rohan s Chaloupkou, tedy čtvrtý a šestý muž z mistrovství světa, a s nimi navrch právě Prskavec, usilující o olympijský dvojstart.

Přindiš dostane ještě jednu šanci na hry v dodatečné světové kvalifikaci nové disciplíny kayakcross, kde budou v červnu v Praze k dispozici tři místa.

Skončili letos v top 10 MS 2023 – olympijské disciplíny 4. MÍSTO:

Rohan - vodní slalom, C1

Šimánek, Vraštil - veslování, dvojskif lehkých vah 5. MÍSTO:

Dostál - kanoistika, K1 1000 m

Špicar, Havel - kanoistika, K2 500 m

Matelová – stolní tenis, čtyřhra (s Vacenovskou, SR) 6. MÍSTO:

Chaloupka - vodní slalom, C1

Ondra - lezení, kombinace 7. MÍSTO:

Juška - atletika, dálka

Lipták - střelba, trap 8. MÍSTO:

P. Fuksa, M. Fuksa - kanoistika, C2 500 m

družstvo kordistů - šerm

družstvo házenkářek 9. MÍSTO:

Choupenitch - šerm, fleret

Hanzlíčková - zápas, do 68 kg

Miculyčová - cyklistika, BMX, freestyle

G. Satková - vodní slalom, K1

Seemanová - plavání 200 m v. zp. 10. MÍSTO:

Podhráský - střelba, 25 m rychl. pistole

družstvo basketbalistek 3x3

Na kvantitě olympijské výpravy se výrazně podepíše, zda se opět představí na hrách některý z českých kolektivních sportů, jako v Tokiu basketbalisté. Nejnadějněji se jeví situace házenkářek. Ve své skupině olympijské kvalifikace se střetnou v dubnu s Nizozemskem, Španělskem a Argentinou, přičemž dva týmy postoupí do Paříže. Češky během své cesty do čtvrtfinále mistrovství světa udolaly jak Argentinky, tak Španělky.

Házenkáři musí o start v olympijské kvalifikaci nejprve zabojovat na lednovém mistrovství Evropy.

Z pozice outsiderek čeká lednová olympijská kvalifikace v Indii pozemní hokejistky (z 8 týmů projdou na hry tři) a v červnu v Monaku ženy v sedmičkovém ragby (ze 12 týmů postoupí jediný). Obtížnou úlohu budou mít v květnu v Maďarsku i hráčky basketbalu 3x3 (dál půjdou 3 z 16 účastníků).

Zcela mimo hru jsou už mužské a ženské týmy v klasickém basketbalu, volejbale, fotbale i vodním pólu.

Seriál všech kvalifikací vyvrcholí až za víc než šest měsíců. A teprve 11. srpna, kdy dohoří oheň pařížských her, bude zřejmé, zda medailová sbírka Čechů dorovnala či překonala tu tokijskou.

Jak říká lukostřelkyně Horáčková: „Nemohu žít jen z letošního zlata, musíme se dívat dopředu.“