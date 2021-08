Zápasník Omarov prohrál hned s prvním soupeřem. Je blízko vyřazení

Rodák z ruského Dagestánu, který od svých pěti let žije v Česku, se olympijského debutu dočkal až ve 32 letech. Tolik očekávaná premiéra však rychle hořkne.



Maďarský soupeř využil Omarovova napomínání za pasivitu a z následného boje v parteru získal vedení 3:0. Český reprezentant ve druhé periodě už jen snížil na 1:3, ale víc nedokázal.



Omarov je na pokraji vyřazení. Do oprav by se mohl dostat pouze v případě, že Szöke postoupí až do finále. V opačném případě se český reprezentant už na olympijskou žíněnku vůbec nevrátí. Naděje ještě snižuje fakt, že Maďara ve čtvrtfinále čeká dvojnásobný mistr světa Musa Jevlojev z Ruska. Po půl šesté středoevropského letního času by mohlo být jasno.