10. DEN OH: Do pádla se opře kanoista Dostál, bojovat bude Omarov

Kajakář Josef Dostál nastoupí ve své hlavní disciplíně, v níž před čtyřmi lety vybojoval stříbro. Druhý byl i na posledním mistrovství světa před dvěma lety v maďarském Szegedu, kde ho porazil jen domácí Bálint Kopasz. Tokijský start čeká Dostála ve 3:21 středoevropského letního času.



O osm minut dříve vyrazí do své rozjížďky deblkanoisté Martin a Petr Fuksové. Bratrská dvojice na sebe výrazně upozornila v květnu čtvrtým místem při Světovém poháru, ale pro zkušenějšího Martina zůstává hlavním cílem singlkanoe, jejíž finále je na programu v sobotu.



Ve 32 letech čeká olympijská premiéra na zápasníka Artura Omarova. Rodák z ruského Dagestánu se v řecko-římském stylu v kategorii do 97 kilogramů utká o postup do čtvrtfinále s Maďarem Alexem Szökem, s nímž loni prohrál v semifinále Světového poháru v Bělehradě. V případě postupu by ho čekal pravděpodobně dvojnásobný mistr světa Musa Jevlojev z Ruska.

Artur Omarov na olympijské kvalifikaci v Sofii.

Zatímco rychlostním kanoistům a zápasníkům olympiáda teprve začíná, střelci mají poslední soutěžní den. České barvy budou v libovolná malorážka na 3x40 ran hájit Petr Nymburský a Jiří Přívratský od 4:30 hodin. Přívratský už v Tokiu obsadil čtrnácté místo ve vzduchovce, ale třípolohová malorážka je jeho silnější disciplínou.

Na ovál se chystají tři české mílařky

Pět medailových sad bude rozděleno v atletice. Hlavní pozornost poutá dálka, v níž se Američan JuVaughn Harrison pokusí napravit nezdar z výšky. Mimořádně náročný den má před sebou nizozemská běžkyně Sifan Hassanová, která na cestě k plánovaným třem zlatým medailím absolvuje ráno rozběhy na 1500 metrů a večer finále na 5000 m.

Na patnáctistovce budou o postup usilovat i tři české mílařky, každá však byla zařazena do jiného rozběhu. Jako první ve 2:35 startuje Kristiina Mäki, následuje Diana Mezuliáníková a nakonec i Simona Vrzalová.

Ve večerním bloku bude českou atletiku reprezentovat jen tyčkařka Romana Maláčová, která vstoupí do sektoru ve 12:20 SELČ.

Celkem bude na začátku druhého olympijského týdne korunováno 22 vítězů. První medaile na velodromu získají nejlepší cyklistky v týmovém sprintu, vyvrcholí turnaj v badmintonu a finálovým parkurem pro 25 nejlepších jezdecká soutěž všestrannosti.