Judistika Agbégnénouová doplnila sbírku medailí o olympijské zlato

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Judo:

Muži - do 81 kg:

1. Nagase (Jap.), 2. Mollají (Mongol.), 3. Borchashvili (Rak.) a Casse (Belg.), 5. Ressel (Něm.) a Grigalašvili (Gruz.), 7. Chubecov (Rus.) a Boltabojev (Uzb.). Ženy - do 63 kg:

1. Agbégnénouová (Fr.), 2. Trstenjaková (Slovin.), 3. Centracchiová (It.) a Beaucheminová-Pinardová (Kan.), 5. Franssenová (Niz.) a Barriosová (Ven.), 7. Quadrosová (Braz.) a Ozdobaová-Blachová (Pol.).